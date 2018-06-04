Немцы вычислили, сколько на самом деле стоит Tesla Model 3

Какова себестоимость Tesla Model 3, подсчитали немецкие инженеры и оценили прибыльность проекта. Маржа оказалась невысока.

Сайт InsideEVs уже сообщал, что «один германский автопроизводитель люксовых машин» купил новенькую Tesla Model 3, чтобы полностью её разобрать и понять, как оно всё работает. Тогда инженеры остались под впечатлением от минималистского дизайна и «очень умных инженерных решений», которые они обнаружили «под капотом» Tesla. Проблема только в том, может ли Tesla стать прибыльной, выпуская такие автомобили?

Может, отвечает InsideEVs в материале от 4 июня. И приводит слова одного из инженеров, участвовавших в "вивисекции" Model 3.

Неназванный инженер утверждает, что при объеме производства больше 10 тысяч в неделю автомобиль будет приносить «заметную прибыль». Напомним, пока что Tesla удалось выйти на темп производства всего лишь 4 тысячи единиц в неделю.

Стоимость материалов и логистики, связанной с выпуском одного автомобиля Model 3, оценивается немецкими специалистами в сумму примерно 18 тысяч долларов. Еще примерно 10 тысяч долларов уходят на оплату труда рабочих и инженеров, а также услуги менеджмента. Таким образом, каждая Tesla Model 3 обходится в производстве где-то в 28 тысяч долларов, то есть чуть больше 1,7 миллиона рублей, причем эта сумма может существенно уменьшиться по мере наращивания объемов выпуска.

При продаже цены на базовую версию Model 3 в США начинаются от 35 тысяч долларов, то есть 2,19 миллиона рублей.

Напомним, что на сегодняшний день в «портфеле» Tesla около 500 тысяч предзаказов на Model 3.