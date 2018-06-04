Британская полиция раскрыла траты на расследование дела Скрипалей

Расследование отравления в Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоило полиции Соединенного Королевства миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что на этом расходы не закончатся.

Как 4 июня сообщил BBC комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон, в полицейскую операцию за три месяца после инцидента в Солсбери вложили 7,5 миллионов фунтов (почти 620 миллионов рублей). Комиссар отметил, что сразу после отравления к делу привлекли представителей сорока различных ведомств. Только сотрудников правоохранительных органов было задействовано сто сорок человек.

Макферсон назвал следственные действия массовыми, добавив, что указанная им сумма – ещё не предел, и затраты могут возрасти. Впрочем, он считает, что платить за государственное дело должно правительство.

«Я не хочу, чтобы кто-то забыл обещание министра полиции Ника Херда, который сказал, что [правительство] возьмет на себя расходы», – заявил Макферсон.