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04.06.2018 16:01

Британская полиция раскрыла траты на расследование дела Скрипалей

Расследование отравления в Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоило полиции Соединенного Королевства миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что на этом расходы не закончатся. 

Как 4 июня сообщил BBC комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон, в полицейскую операцию за три месяца после инцидента в Солсбери вложили 7,5 миллионов фунтов (почти 620 миллионов рублей). Комиссар отметил, что сразу после отравления к делу привлекли представителей сорока различных ведомств. Только сотрудников правоохранительных органов было задействовано сто сорок человек. 

Макферсон назвал следственные действия массовыми, добавив, что указанная им сумма – ещё не предел, и затраты могут возрасти. Впрочем, он считает, что платить за государственное дело должно правительство. 

«Я не хочу, чтобы кто-то забыл обещание министра полиции Ника Херда, который сказал, что [правительство] возьмет на себя расходы», – заявил Макферсон. 

Справка:

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.


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