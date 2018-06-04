Полковник полиции Травников назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД

Владимир Путин подписал указ о назначении начальника УМВД по Центральному району Петербурга Александра Травникова на должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД.

По информации «Фонтанки», 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». По данным «Фонтанки», этим указом освобождаются от занимаемых должностей восемь силовиков, а назначаются – пятнадцать. Среди последних есть и представитель Петербурга. Это начальник УМВД по Центральному району – полковник полиции Александр Травников. Согласно указу, 4 июня он назначен начальником Санкт-Петербургского университета МВД РФ.