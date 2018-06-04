Полковник полиции Травников назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД
Владимир Путин подписал указ о назначении начальника УМВД по Центральному району Петербурга Александра Травникова на должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД.
По информации «Фонтанки», 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». По данным «Фонтанки», этим указом освобождаются от занимаемых должностей восемь силовиков, а назначаются – пятнадцать. Среди последних есть и представитель Петербурга. Это начальник УМВД по Центральному району – полковник полиции Александр Травников. Согласно указу, 4 июня он назначен начальником Санкт-Петербургского университета МВД РФ.Напомним, что в конце 2017 года Владимир Путин освободил 64-летнего генерал-лейтенанта полиции Василия Кудина от командования университетом МВД. До 4 июня ВРИО начальника университета является генерал-майор полиции Андрей Кочин. 44-летний Травников – ленинградец. Он назначен на должность начальника УМВД по Центральному району приказом начальника полицейского главка Умнова от 4 июля прошлого года. До этого времени Травников занимал пост начальника УМВД в Московском районе Петербурга, а еще раньше – в Петродворцовом. Начинал службу в 1998 году оперативником в Центральном районе, а в 2006 году сам закончил Санкт-Петербургский университет МВД России.