Бензин-бензин, не расти

Стоимость 95-го бензина в Ленобласти сегодня уже приблизилась к 50 руб. за литр, дизель и 92-й отстают, но подтягиваются. Хотя за последние две недели только ленивый во власти не говорил, что надо сделать, чтобы остановить рост цены топлива.

По последней актуальной информации, на заправках «Роснефти» в Петербурге 4 июня литр 92-го бензина стоит без копейки 41 рубль, 95-го — 44,5 рубля, дизель – 44. При этом в минувшие выходные на некоторых АЗС (других сетей) в пригородах Петербурга 95-й наливали и дороже 48 рублей. Средняя по стране стоимость АИ-92 составила 41,7 рубля, АИ-95 — 44,53. А ведь с 1 июня по распоряжению правительства цены на акцизы за тонну бензина и дизеля были снижены на три и две тысячи рублей соответственно. И с 30 мая ряд нефтяных компаний пообещали остановить рост цен.

Активный рост, по данным Росстата, цены на топливо начали 18 мая, прибавляя по несколько копеек за сутки. За три недели до этого стоимость литра бензина прибавила 0,4%, после чего за несколько дней выросла на 1,1% по стране и на 0,8% в Петербурге. На этом фоне 22 мая проявили обеспокоенность депутаты Госдумы и направили в правительство запрос с просьбой уточнить, почему растут цены и что делается, чтобы «нестабильную» ситуацию урегулировать. Тяжелее всего, уточнили в Госдуме, пришлось фермерам в начале сельскохозяйственного сезона. В ответ Минфин, Минэнерго и ФАС задумались о снижении ставок акцизов, вице-премьер Дмитрий Козак называл дату — 1 июля.

Но к 29 мая цены подросли еще на 76 копеек за Аи-92, на 79 копеек – за АИ-95, и на столько же – за дизель. Выросли и инфляционные ожидания россиян, Банк России назвал цифру – 8,6%. При этом первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева уточнила, что прогноз инфляции на фоне роста цен на бензин будет пересмотрен. «Наш прогноз, что инфляция постепенно, по мере исчерпания краткосрочных и чуть более долгосрочных факторов, будет возвращаться назад, к 4%. В начале июня будем пересматривать прогноз, но, в принципе, мы видим, что инфляция к концу года составит между 3 – 4%, постепенно приближаясь к 4%», — сказала Юдаева.

Анализируя причины подорожания топлива, ФАС пришла к выводу, что рост мог возникнуть из-за дефицита нефти на российском рынке из-за подорожания его экспорта, и спровоцировали этот дефицит импортеры. Была названа даже конкретная компания, но затем релиз с упоминанием бизнеса Игоря Сечина исчез с официального сайта службы. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что антимонопольщики просто «переводят стрелки», и подчеркнул, что компания выполняет все свои обязательства. «Это все выглядит совершенно неадекватно. Мы с ФАС работаем вполне эффективно, и предупреждение от ФАС – это вполне рабочая ситуация, и мы их слушаем и исправляем. Но в ситуации, когда есть действительно серьезные проблемы на розничном рынке, связанные с фискальным регулированием, – о чем компания предупреждала два года, – перевод на нас стрелок является совершенно неприемлемым», – цитирует Леонтьева ТАСС.

Напомним: на ПМЭФе глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что на цену нефти оказывают серьезное влияние санкции, введенные США. Он уточнил, что под санкциями сейчас находится около трети мирового запаса нефти. По его мнению, это может привести к резкому росту стоимости сырья.

30 мая крупнейшие нефтяные компании на совещании у Дмитрия Козака пообещали «держать цены в рознице». «Договорились о том, что зафиксируем те цены, — во всяком случае, те компании, которые здесь участвовали, они взяли на себя такие обязательства, — которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно: опять же живем в рыночной экономике», — пояснял вице-премьер.

Решили снизить стоимость акцизов не с 1 июля, а на месяц раньше (впервые с 2015 года). Позже вице-премьер Дмитрий Козак оценил, что из бюджета может выпасть до 100 миллиардов рублей дохода, однако «дыру» это не сделает.

К 31 мая средняя розничная цена бензина за неделю выросла на 80 копеек за литр, в Москве – на 2,2%, в Санкт-Петербурге – на 1,7%.

В ФАС назвали крайние меры, которые, возможно, придется предпринять для стабилизация рынка, речь шла об уменьшении экспорта нефтепродуктов из России, однако решение, по мнению главы ведомства, должен принимать бизнес. «Это просто сами компании должны поддерживать. Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?» — задался вопросом глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

В правительстве параллельно отметили, что если снижение ставок акцизов не поможет, то государство может повысить экспортные пошлины на топливо. «Это зависит от мировой конъюнктуры цен, выгодность, невыгодность (производства бензина в России. — Прим. ред.) — она всегда относительна. И если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно, всегда относительно, невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет», — заверил Козак и отметил, что в России розничные цены на топливо – «не самые высокие в мире».

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 4 июня тоже высказался на совещании с вице-премьерами: мол, проявление эгоизма со стороны компаний, занимающихся производством, поставками и продажей бензина, недопустимо. Но «плохишей» не назвали.

СМИ цитируют: прежде всего необходимо контролировать соблюдение уже достигнутых договоренностей, однако, в случае если этого будет недостаточно, правительство должно разработать комплекс оперативных мер. «В случае необходимости [нужно] готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильны, а в определенных случаях — чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция», — сказал Медведев.

Тому же вице-премьеру Козаку поручили обсудить ситуацию с нефтяными компаниями и доложить о результатах.

Реакции АЗС ждем.

Надежда Мазакина, "Фонтанка.ру"