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04.06.2018 15:30

Блокадную экспозицию в Левашовском хлебозаводе создаст Лев Лурье

Дом культуры Льва Лурье переедет в Левашовский хлебозавод после его реконструкции. Историк также разработает экспозицию и лекционную программу для будущего частного музея. Об этом рассказал 4 июня на заседании комиссии по образованию ЗакСа Михаил Гущин, заместитель вице-президента холдинга RBI.

Левашовский хлебозавод находится в квартале между Большой Зелениной и Барочной улицами Петроградской стороны. Это памятник и архитектурный (конструктивизм 1930 – 1933-х годов), и исторический – выпускал хлеб во время блокады. Группа RBI планирует превратить хлебозавод в культурный центр с музеем и общедоступным сквером.

Под дом культуры будет передан первый этаж завода площадью около тысячи кв. м. "Мы бы хотели дать не общий, а крупный план блокады, создать музей блокады на Петроградской стороне", – рассказал Лев Лурье.

По словам историка, музей будет в первую очередь посвящён блокаде, а не архитектуре здания. В музее будет представлено небольшое количество предметов, а мультимедийная экспозиция позволит узнать, как пережили блокаду ближайшие дома и их конкретные семьи. "Может быть, нам передадут предметы из музея Лихачёва, который пережил блокаду на Петроградской стороне", – привёл пример Лев Лурье.

В будущем культурном центре кроме музея обустроят лекционный зал, пространство для детских мастер-классов, книжный магазин, кафе. Кирпичную трубу завода тоже сохранят и превратят в арт-объект. Развивать центр будут бывшие создатели модного пространства «Тайга»

В 1 млрд рублей оцениваются инвестиции в ремонт и оснащение культурного центра в Левашовском хлебозаводе. Из них 90 миллионов вложат в создание общественного пространства и зеленой зоны вокруг памятника. 

Между тем против строительства жилых домов вокруг хлебозавода выступают градозащитники. Новые здания закроют вид на конструктивистский объём с соседних улиц, указывают они. Застройщик парирует: без жилья реконструкция невозможна, инвестиции в миллиард не возьмутся из воздуха.

 

 


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