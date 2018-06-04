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04.06.2018 15:22

Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответе на санкции Соединенных Штатов и их союзников, которые поддержали ограничения против России. 

Соответствующий документ подписан 4 июня и опубликован на официальном портале правовой информации. Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» вступает в силу немедленно. 

Он позволяет правительству по решению президента вводить меры противодействия санкциям США, если они не касаются жизненно необходимых товаров, аналогов которых нет в России или других странах. 

Напомним, проект закона был внесен в Госдуму в апреле этого года и крайне быстро прошел все стадии рассмотрения. Во второй редакции исключили упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции.


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