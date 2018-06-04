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04.06.2018 15:17

Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева

Смольный продолжит борьбу за туристический логотип Петербурга от «Студии Артемия Лебедева». Об этом «Фонтанке» сообщила  и.о. главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия. 

Ранее глава петербургского УФАС Вадим Владимиров сообщил, что городские власти расторгли договор со «Студией Артемия Лебедева» и в течение месяца прекратят использовать разработанную ею символику. 

По словам Наны Гвичия, Смольный таким образом исполнил решение кассационной инстанции арбитража. Но сейчас готовит документы в Верховный суд, где намерен добиться возвращения права на использование логотипа. «Постоянно менять символику города для его международного продвижения не целесообразно», – пояснила она.

Напомним, спор между антимонопольщиками и чиновниками тянется с 2016 года. Поводом стало заявление в УФАС, которое подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания утверждала, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» в условиях конфиденциальности заключили договор на разработку туристического логотипа Петербурга. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Однако тот факт, что закупка производилась без открытого конкурса, создал дискриминационные условия для других участников рынка.

Во время судебных тяжб весы Фемиды склонялись то на сторону чиновников, то антимонопольщиков. В апреле 2017 года кассационная инстанция подтвердила правоту УФАС и предписала Смольному расторгнуть договор со «Студией Артемия Лебедева».


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http://pixabay.com
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