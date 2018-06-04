«НА-НА» в белом совершила променад по Садовой

В Петербурге, на Садовой улице, 4 июня корреспондент «Фонтанки» встретил группу «НА-НА» в полном составе.

Музыканты были одеты по погоде — в белое, двое катили по брусчатке небольшие чемоданы на колесах. При этом променаду не препятствовали толпы поклонниц: группа "НА-НА" существует с 1989 года, пик ее популярности (особенно среди школьниц) пришелся на 1990-е.

Скорее всего, все, кто мог нарушить прогулку артистов восторженными возгласами узнавания, трудились в этот час в офисах, а не гуляли в центре Петербурга.