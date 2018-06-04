Звёзды оперы и балета отказались от гонораров в пользу детей с инвалидностью

Фарух Рузиматов и Анастасия Матвиенко, Виктория Терешкина и Дмитрий Воропаев, Эрнест Латыпов и Виктория Ястребова и многие другие артисты оперы и балета приняли участие в благотворительном гала-концерте. Средства, вырученные за билеты, будут направлены на поддержку НКО, которые работают в павловском детском доме-интернате.

Концерт был инициирован Благотворительной организацией «Перспективы» и Благотворительным фондом «Близкие другие».

Заслуженная артистка России Марина Солопченко и президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская со сцены Александринского театра перед концертом говорили о тех, для кого, собственно, всё и затевалось – о детях и взрослых в психоневрологических интернатах, о людях, до сих пор скрытых за заборами с КПП, в палатах по несколько человек.

Им трудно, потому что у них тяжелая инвалидность. Трудно передвигаться, трудно с боку на бок перевернуться в кровати, глотать тяжело, говорить сложно, чтобы другой человек понял и услышал. К людям в интернатах приходят волонтёры: помогать, выходить вместе на прогулки, кормить, разговаривать, заниматься творчеством, просто общаться, чтобы жизнь была ярче.

Волонтёры в закрытых пространствах интернатов – возможность сделать подопечных ПНИ видимыми всем нам, а без НКО, работающих в этой сфере, не было бы у нас ни поддерживаемого проживания, ни тренировочных квартир, которые позволяют покинуть интернат и жить самостоятельно. А ведь для многих людей в ПНИ реально жить вне интернатов, как мы с вами – в своей квартире, в комнате со своей кроватью, шкафом, где собственные вещи, кухней с собственной посудой, куда на чай могут приходить друзья безо всякого преодоления КПП. Этим НКО, этим волонтёрам надо помогать. И концерты звёзд оперы и балета на сцене Александринки, которые в Петербурге в начале белых ночей стали традицией, – один из способов этой помощи. Без гонораров работают все – от артистов мирового уровня до рабочих сцены.

В минувшем году, когда состоялся второй концерт, было собрано 2 млн рублей – значительная часть средств была направлена на достройку дома в деревне Раздолье Ленинградской области. Дом уже достроен и открыт, туда переселились семь молодых людей, бывших подопечных психоневрологических интернатов.

Средства от продажи билетов на концерт, состоявшийся в этот раз, пойдут на поддержку шести небольших НКО, работающих в детском доме-интернате №4 в Павловске, где живут дети с тяжелыми множественными нарушениями развития.