ГИБДД рассказала о пострадавшем в пламенном ДТП на КАД

Пока экстренные службы ликвидируют последствия серьёзного ДТП с возгоранием асфальта на севере КАД, а водители стоят в пробке, ещё один автомобильный пожар случился в центре Петербурга – правда, не такой масштабный.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 4 июня примерно в 12:55 на 117-м километре внешнего кольца КАД мужчина 1994 года рождения, управляя «КамАЗом», совершил опрокидывание. Водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Как видно на фотографиях и видео в соцсетях, асфальт рассыпался по проезжей части и горел островками. Пострадавшего с места аварии забирал вертолёт.

Очевидцы якобы заметили второго участник ДТП. «Очень похоже на подставу: стоит легковушка с битым задом», – пишет Станислав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Точные обстоятельства аварии выяснят дознаватели.

Ограничено движение при съезде с КАД на трассу «Сортавала», отмечают в УГИБДД. По данным «Яндекс.Карт», на внешнем кольце образовалась пробка длиной в несколько километров: во-первых, садился вертолёт, во-вторых, поднимают грузовик, рассказывают очевидцы. «Съезд на «Мегу» перекрыт, но проскочить можно. Работает одна левая полоса», – отмечает Дмитрий. «Классно ползём. И горелым пластиком шманает от души», – добавляет Наталья. «Разгорелся в миг. За минуту такое пламя образовалось. Очень жаль», – пишет Ирина.

А на Московском проспекте, на мосту через Обводный канал в сторону юга, горел пикап, сообщили в «ДТП и ЧП». Сильного затора там не наблюдается.