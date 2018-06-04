Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, начался показ первых квартир. Три корпуса первого этапа проекта готовы более чем на 90% и будут сданы в эксплуатацию летом 2018 года.

Показ квартир проходит в 6, 7 и 14 корпусах первого этапа ЖК «Чудеса света». Будущие новоселы осматривают свои квартиры, проверяют инженерные сети, сантехнические приборы, а также двери и окна. В ходе «экскурсии» дольщики могут высказать свои пожелания представителям застройщика или сделать замеры, чтобы заранее заказать в свою квартиру кухонный гарнитур и другую мебель.

Готовность данных корпусов, которые вмещают 196 квартир (6 и 7 корпуса – по 80 квартир каждый, 14-ый корпус – 36 квартир) на сегодняшний день составляет более 90%. Оставшиеся работы включают чистовую отделку части квартир, а также благоустройство придомовой территории: это укладка тротуарной плитки, обустройство входных групп, устройство подъездной дороги. Во дворе жилого комплекса уже установлены авторские детские площадки – «Корабль Викингов», «Остров Пеппи Длинный Чулок» и «Маяк». Ввод 6, 7 и 14 корпусов в эксплуатацию намечен также на лето этого года.

К показу дольщикам готовятся также 15 и 16 корпуса, которые вмещают 36 квартир каждый.



«Всего в корпусах первого этапа продано 165 квартир. Наши покупатели, которые уже посмотрели свое будущее жилье, остались довольны их качеством. Они отмечают широкие подоконники, хорошо отделанные просторные холлы, красивые детские площадки, аккуратные домики. Кроме того, мы придерживаемся европейских стандартов и используем качественные материалы для отделки квартир, и это высоко оценивают дольщики», – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»

ЖК "Чудеса света" - застройщик ООО "Альтаир-Инвест", разрешение на строительство № RU 47504313-66 от 03 октября 2014 года, проектная декларация на сайте http://www.unisto-petrostal.ru/object/Kvartiry-v-Koltushah/zhk-chudesa-sveta/