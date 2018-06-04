Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры

Еще
16:47 04.06.2018
Пришлите свою новость!
16:42
За сгоревшим БМВ в Пушкине полицейские увидели месть за даму сердца
16:25
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
16:16
Новый музей блокады объявил сбор экспонатов у петербуржцев
16:01
Британская полиция раскрыла траты на расследование дела Скрипалей
15:55
Полковник полиции Травников назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД
15:45
Звёзды оперы и балета отказались от гонораров в пользу детей с инвалидностью
15:30
Блокадную экспозицию в Левашовском хлебозаводе создаст Лев Лурье
15:23
«НА-НА» в белом совершила променад по Садовой
15:22
Путин подписал закон о контрсанкциях
15:17
Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева
15:15
2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка
14:37
Угнанные из Петербурга авто «вели» 4,5 тыс. км через границы – до Душанбе
14:34
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
14:12
Петербургского бизнесмена наказали условно за махинации почти на 55 млн
14:07
«Озерки» вернули пассажирам
14:05
Роскомнадзор: Блокировка ресурсов «деструктивна». На Украине
14:02
Скончался артист БДТ Леонид Неведомский
14:01
Горящий строительный мусор на Лесопарковой тушат по повышенному номеру сложности
13:53
Активисты назвали самый дорогой дорожный ремонт в Петербурге
13:50
Фляк-маркет для Пиросмани
13:27
Путин рассказал австрийцам, почему не встречается с Трампом
13:26
Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом
13:18
На станции «Озерки» нашли бесхозный предмет
13:12
Олени помогают клещам захватывать Финляндию
13:07
ОСК в 3,5 раза уменьшит инвестпрограмму верфей Северо-Запада
12:59
Вера Глаголева посмертно удостоилась «Кинотавра»
12:54
FIFA снимет крест со Спасской башни
12:47
СМИ: Путин зовет лидера Северной Кореи в Россию
12:43
ОСК до конца года подпишет контракт на два новых атомных ледокола
12:27
Смольный предложил ужесточить правила получения алкогольных лицензий
12:24
С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»
12:20
Том Круз надел маску и прыгнул с самолета
12:16
«Мост глупости» заковали в цепи
12:09
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля
12:05
Похитители убитого петербургского юриста попались на пути из России
12:04
ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО
11:53
FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля
11:45
ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха
11:23
Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций
11:19
Девочка разбилась при падении с высоты на Ленинском
11:16
В Петербурге началось формирование программы инновационного развития ОСК
11:11
Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева
11:10
Производители парфюмерии просят не маркировать их продукцию
11:05
Россия не вошла в десятку стран с худшими дорогами. Но и не догнала Бенин
10:47
Финский президент о политике России: Казак берёт всё, что плохо лежит
10:43
СМИ: В Крым летом улетит на полмиллиона меньше пассажиров
10:38
Над Петербургом заметили неопознанный летающий объект
10:28
В Петербурге из офиса гидрогенерирующей компании исчезли почти 4,5 млн
10:24
На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды
10:13
Счётной палате дадут больше полномочий для проверки расходов в регионах
10:02
NYT: Facebook передала личные данные пользователей производителям смартфонов
09:55
Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют
09:40
В Петербурге похитители четыре дня держали в плену таксиста, требуя выкуп
09:32
СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона
09:22
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Бельгии
09:06
В Петербурге нашли лжетеррориста, обещавшего «взрыв» всей стране
08:58
Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР
08:45
В Петербурге нашли двух израненных утопленников
08:39
Первую многоразовую ракету в России начнут испытывать через четыре года
08:30
В Красноярске ФСБ задержала вербовщиков международных террористов
08:14
В Волгоградской области рухнул легмоторный самолёт
08:05
В Гватемале 25 человек погибли в результате извержения вулкана
01:15
The Kills рассыпет пепел на лёд
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
04.06.2018 14:59

Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры

Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры
ГК «УНИСТО Петросталь»

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, начался показ первых квартир. Три корпуса первого этапа проекта готовы более чем на 90% и будут сданы в эксплуатацию летом 2018 года.

Показ квартир проходит в 6, 7 и 14 корпусах первого этапа ЖК «Чудеса света». Будущие новоселы осматривают свои квартиры, проверяют инженерные сети, сантехнические приборы, а также двери и окна. В ходе «экскурсии» дольщики могут высказать свои пожелания представителям застройщика или сделать замеры, чтобы заранее заказать в свою квартиру кухонный гарнитур и другую мебель.

ГК «УНИСТО Петросталь»

Готовность данных корпусов, которые вмещают 196 квартир (6 и 7 корпуса – по 80 квартир каждый, 14-ый корпус – 36 квартир) на сегодняшний день составляет более 90%. Оставшиеся работы включают чистовую отделку части квартир, а также благоустройство придомовой территории: это укладка тротуарной плитки, обустройство входных групп, устройство подъездной дороги. Во дворе жилого комплекса уже установлены авторские детские площадки – «Корабль Викингов», «Остров Пеппи Длинный Чулок» и «Маяк». Ввод 6, 7 и 14 корпусов в эксплуатацию намечен также на лето этого года.

К показу дольщикам готовятся также 15 и 16 корпуса, которые вмещают 36 квартир каждый.
 

«Всего в корпусах первого этапа продано 165 квартир. Наши покупатели, которые уже посмотрели свое будущее жилье, остались довольны их качеством. Они отмечают широкие подоконники, хорошо отделанные просторные холлы, красивые детские площадки, аккуратные домики. Кроме того, мы придерживаемся европейских стандартов и используем качественные материалы для отделки квартир, и это высоко оценивают дольщики», – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

 

 

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»

ЖК "Чудеса света" -  застройщик ООО "Альтаир-Инвест", разрешение на строительство № RU 47504313-66 от 03 октября 2014 года, проектная декларация на сайте http://www.unisto-petrostal.ru/object/Kvartiry-v-Koltushah/zhk-chudesa-sveta/


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Setl City
04.06.2018 16:30

Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века

Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
ГК «УНИСТО Петросталь»
04.06.2018 14:59

Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, начался показ первых квартир. Три корпуса первого этапа проекта готовы более чем на 90% и будут сданы в эксплуатацию летом 2018 года
ГК «Эталон»
04.06.2018 11:35

В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы

В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке
Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»
Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
КГИОП пожаловался прокурорам на отказ в возбуждении дела об ущербе особняку Веге
Стройнадзор проверит всю проектную документацию на строительство в Петербурге
Сергей Степанов: потенциал апартаментов еще не до конца раскрыт
А из нашего окна пышная сирень видна
Как удобнее всего добираться до Пушкина?
Кто есть кто на строительном рынке: что общего у застройщиков и чем они отличаются
Десять ярких событий начала лета в Пушкине
Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса
Как найти тихое и комфортное жилье в городской черте
Как на первых этапах строительства разобраться, каким будет вид из окна
Как менялись новостройки Петербурга: от 40-х годов до наших дней
Почему понуждение застройщиков не озеленит Петербург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом

фото с сайта vk.com, сообщество "Интересный Выборг"

Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Велосипедисты покорили ЗСД

Новости компаний
Setl City
04.06.2018 16:30
Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века
Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
ГК «УНИСТО Петросталь»
04.06.2018 14:59
Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры
В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, начался показ первых квартир. Три корпуса первого этапа проекта готовы более чем на 90% и будут сданы в эксплуатацию летом 2018 года
ГК «Эталон»
04.06.2018 11:35
В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы
В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
Setl City
01.06.2018 18:21
Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»
«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» - популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
31.05.2018 16:14
«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя
Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.