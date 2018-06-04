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04.06.2018 15:15

2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка

В парке Заячий Ремиз в Петергофе Всемирный день защиты окружающей среды отметили масштабной уборкой – участники традиционных «Чистых Игр» за 90 минут собрали 2,5 тонны мусора, нашли целый музей лесных «артефактов», поупражнялись в чистобеге и раскрыли творческие таланты на мастер-классах по изготовлению поделок из мусора.

Как рассказали организаторы, квест, прошедший в Петергофе, стал одним из самым массовых за всю историю «Чистых Игр» в Санкт-Петербурге – в нем приняли участие 210 человек.

В игре принимали участие как взрослые, так и детские команды. Впечатлений хватило всем.

«Мы с ребятами и мусор в школе сортируем, и в экофесте участвовали. Но вот на «Чистых Играх» были в первый раз. Привезли две команды из 4-а класса. Ребята в восторге, особенно понравились артефакты», — поделилась впечатлениями Ольга Ивановна, экоорганизатор из школы №270.

2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка

Свой вклад в очищение парка внесли также воспитанники детских домов ЦССВ №11 и СРЦ «Прометей», подопечные благотворительного проекта «Полдень», реализуемого МОО «Игры будущего». Это программа социализации детей-сирот посредством образовательных сюжетно-ролевых игр.

«Сегодня на игре были 20 детей из двух сиротских учреждений, причем ребята выиграли призовые места в честной борьбе. В дальнейшем "Полдень" планирует вовлекать еще больше сирот в эти замечательные мероприятия. И детям, и преподавателям очень понравилось!» – сказал Вадим Иванов, некоммерческий директор МОО «Игры будущего».

День эколога посетили представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Несколько команд от подведомственных предприятий КПООС приняли участие в игре.

Команды победителей «Чистых Игр» получили призы от организаторов, а после квеста всех ждали пикник на природе и совместная фотография на память. По окончании праздника проходили съемки одной из сцен музыкального клипа, который "Чистые Игры" планируют выпустить в июле.

«Мы хотим показать, что не сорить и даже убирать за другими — это модно. Для этого надо создать такой продукт, который понравится молодежи, — рассказывает создатель движения «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. – Зимой нам пришла идея написать экологический рэп. Наш ведущий Владимир Гусев, по совместительству музыкант, сочинил эпичную историю и выиграл грант от Росмолодежи на съемки клипа. Сегодня мы снимали одну из сцен с массовкой, в которой засветились и участники игры».

С момента запуска проекта «Чистые Игры» в 2014 году было проведено 190 мероприятий в России и за рубежом, в ходе которых почти 17 тысяч человек собрали более 365 тонн отходов, из которых, по статистике, примерно половина отправляется на переработку.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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