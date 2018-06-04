Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»

Те застройщики, которые, ввиду радикальных изменений в закон о долевом строительстве, получили в 2018-м разрешения «впрок», чтобы оттянуть для себя вступление в силу новых нормативов, могут просчитаться, если не начнут строительство вовремя (до конца 2020 года). Об этом 4 июня заявил на пресс-конференции Евгений Ким, глава петербургского Госстройнадзора. По его словам, в первой половине 2018-го разрешений в Петербурге было получено примерно в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По разным оценкам, этих разрешений должно хватить ещё года на четыре.

На данный момент на строительство жилья в городе выдано порядка 400 разрешений, а всего действует порядка тысячи двухсот подобных документов. При этом реально строятся около 900 объектов. «Если те, кто получал «впрок», взяли ношу не по силам и не начнут стройку вовремя, разрешения будут отзываться», – заявил Ким.

Госстройнадзор перестраивает сейчас всю свою работу, рассказал он «Фонтанке». Это поддерживается в Смольном, но вызывает, по меньшей мере, «интерес» в среде застройщиков, осторожно выразился Ким. Хотя деятельность ведомства направлена не столько на наказания («планов по штрафам у нас нет и не может быть», подчеркнул чиновник), сколько на профилактику нарушений. Так, недавно Госстройнадзор ввёл в практику запрет на ввод объектов без благоустройства: по этому вопросу разослано уже 89 предостережений застройщикам.

«Кроме того, случай с Лодейнопольской, 7, лит. Б, где было обнаружено существенное расхождение между тем, что было предъявлено в проекте, и тем, что строилось на самом деле, стал толчком для проверок других строек на предмет расхождений в документации. Есть уже список таких проверок, работа начата, по 15 объектам уже вынесены предостережения. В течение последнего месяца найдено 18 объектов, где выявлены отклонения. Будем и далее писать предостережения или даже требовать приостановки работ», – заявил Ким.

Отдельным вопросом для стройнадзора являются долгострои с выданными разрешениями. В городе около таких 30 участков, где стройка даже не начиналась в течение 10 и более лет, и ещё порядка 110, где она остановилась на нулевом цикле. «В случае, если эти застройщики продолжат работу, не продлив разрешений, они попадут в списки самостроев», – предупредил Ким. С 2012 года стройнадзор получил 666 обращений о самостроях. В судах рассматривается 225 дел, самостроями признаны 80 объектов, исполнительных производств возбуждено 57, однако снесены были всего четыре строения («Фонтанка» писала о причинах столь низкой результативности).