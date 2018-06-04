Угнанные из Петербурга авто «вели» 4,5 тыс. км через границы – до Душанбе

В столице Таджикистана Душанбе нашли две машины, угнанные из Санкт-Петербурга, и одну из Москвы.

BMW X5 пропала с парковки ТЦ «Родео Драйв» на проспекте Культуры, Toyota Camry – с Парашютной улицы. Компания «Цезарь Сателлит Северо-Запад» отслеживала их траектории с помощью оборудования, которое поймало сигналы поисковых блоков. Машины проделали путь в 4,5 тысячи километров из России через Узбекистан и Казахстан, после чего на длительное время остановились в Душанбе. Там их и «поймали», уже с подставными госномерами. «Провести» автомобили по всему маршруту нужно было для того, чтобы наладить взаимодействие с местными правоохранительными органами.

Одновременно с этими машинами в Душанбе удалось найти BMW X5M, угнанный в Москве, сообщает 4 июня пресс-служба компании.

Таджикистан, по мнению эксперта, стал привлекательной локацией для российских угонщиков, поскольку здесь отсутствует инфраструктура проверки легитимности автомобилей: могут продаваться машины без VIN-номеров, нет системной практики сопоставления госномеров с документами. Раньше похищенные в Петербурге автомобили массово перегоняли в Белоруссию, но ситуация изменилась из-за дополнительных кордонов на границе.