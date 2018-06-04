В Финляндии для убийцы 3-летней дочери требуют пожизненного наказания

В Финляндии сегодня, 4 июня, суд начал рассмотрение дела об убийстве трёхлетней девочки в Порвоо (город в 50 км от Хельсинки). На скамье подсудимых — мужчина, зарезавший свою дочь ножом на глазах у матери.

Как сообщает MTV, 38-летний гражданин Франции добивался опеки над ребёнком, которого хотел увезти в одну из стран Карибского бассейна. 13 ноября 2017 года, когда мать собиралась отвести дочь в детский сад, он похитил ребёнка и увёл на детскую площадку, пригрозив последствиями, если женщина вызовет полицию. Она не послушала, и когда полицейские приехали, мужчина нанёс три удара ножом в голову дочери. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Подсудимый признался в убийстве, однако он утверждает, что сделал это в порыве паники. Психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.

Мужчина обвиняется в убийстве, нанесении телесных повреждений, похищении, угрозах и нарушении домашнего покоя. Прокурор требует высшей меры наказания — пожизненного заключения.