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Фонтанка.fi
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04.06.2018 14:38

В Финляндии для убийцы 3-летней дочери требуют пожизненного наказания

В Финляндии сегодня, 4 июня, суд начал рассмотрение дела об убийстве трёхлетней девочки в Порвоо (город в 50 км от Хельсинки). На скамье подсудимых — мужчина, зарезавший свою дочь ножом на глазах у матери.

Как сообщает MTV, 38-летний гражданин Франции добивался опеки над ребёнком, которого хотел увезти в одну из стран Карибского бассейна. 13 ноября 2017 года, когда мать собиралась отвести дочь в детский сад, он похитил ребёнка и увёл на детскую площадку, пригрозив последствиями, если женщина вызовет полицию. Она не послушала, и когда полицейские приехали, мужчина нанёс три удара ножом в голову дочери. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Подсудимый признался в убийстве, однако он утверждает, что сделал это в порыве паники. Психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.

Мужчина обвиняется в убийстве, нанесении телесных повреждений, похищении, угрозах и нарушении домашнего покоя. Прокурор требует высшей меры наказания — пожизненного заключения.


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