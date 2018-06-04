Малому бизнесу не даются цифры

Еще
16:48 04.06.2018
Пришлите свою новость!
16:42
За сгоревшим БМВ в Пушкине полицейские увидели месть за даму сердца
16:25
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
16:16
Новый музей блокады объявил сбор экспонатов у петербуржцев
16:01
Британская полиция раскрыла траты на расследование дела Скрипалей
15:55
Полковник полиции Травников назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД
15:45
Звёзды оперы и балета отказались от гонораров в пользу детей с инвалидностью
15:30
Блокадную экспозицию в Левашовском хлебозаводе создаст Лев Лурье
15:23
«НА-НА» в белом совершила променад по Садовой
15:22
Путин подписал закон о контрсанкциях
15:17
Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева
15:15
2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка
14:37
Угнанные из Петербурга авто «вели» 4,5 тыс. км через границы – до Душанбе
14:34
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
14:12
Петербургского бизнесмена наказали условно за махинации почти на 55 млн
14:07
«Озерки» вернули пассажирам
14:05
Роскомнадзор: Блокировка ресурсов «деструктивна». На Украине
14:02
Скончался артист БДТ Леонид Неведомский
14:01
Горящий строительный мусор на Лесопарковой тушат по повышенному номеру сложности
13:53
Активисты назвали самый дорогой дорожный ремонт в Петербурге
13:50
Фляк-маркет для Пиросмани
13:27
Путин рассказал австрийцам, почему не встречается с Трампом
13:26
Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом
13:18
На станции «Озерки» нашли бесхозный предмет
13:12
Олени помогают клещам захватывать Финляндию
13:07
ОСК в 3,5 раза уменьшит инвестпрограмму верфей Северо-Запада
12:59
Вера Глаголева посмертно удостоилась «Кинотавра»
12:54
FIFA снимет крест со Спасской башни
12:47
СМИ: Путин зовет лидера Северной Кореи в Россию
12:43
ОСК до конца года подпишет контракт на два новых атомных ледокола
12:27
Смольный предложил ужесточить правила получения алкогольных лицензий
12:24
С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»
12:20
Том Круз надел маску и прыгнул с самолета
12:16
«Мост глупости» заковали в цепи
12:09
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля
12:05
Похитители убитого петербургского юриста попались на пути из России
12:04
ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО
11:53
FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля
11:45
ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха
11:23
Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций
11:19
Девочка разбилась при падении с высоты на Ленинском
11:16
В Петербурге началось формирование программы инновационного развития ОСК
11:11
Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева
11:10
Производители парфюмерии просят не маркировать их продукцию
11:05
Россия не вошла в десятку стран с худшими дорогами. Но и не догнала Бенин
10:47
Финский президент о политике России: Казак берёт всё, что плохо лежит
10:43
СМИ: В Крым летом улетит на полмиллиона меньше пассажиров
10:38
Над Петербургом заметили неопознанный летающий объект
10:28
В Петербурге из офиса гидрогенерирующей компании исчезли почти 4,5 млн
10:24
На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды
10:13
Счётной палате дадут больше полномочий для проверки расходов в регионах
10:02
NYT: Facebook передала личные данные пользователей производителям смартфонов
09:55
Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют
09:40
В Петербурге похитители четыре дня держали в плену таксиста, требуя выкуп
09:32
СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона
09:22
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Бельгии
09:06
В Петербурге нашли лжетеррориста, обещавшего «взрыв» всей стране
08:58
Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР
08:45
В Петербурге нашли двух израненных утопленников
08:39
Первую многоразовую ракету в России начнут испытывать через четыре года
08:30
В Красноярске ФСБ задержала вербовщиков международных террористов
08:14
В Волгоградской области рухнул легмоторный самолёт
08:05
В Гватемале 25 человек погибли в результате извержения вулкана
01:15
The Kills рассыпет пепел на лёд
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
04.06.2018 14:31

Малому бизнесу не даются цифры

Мелкие петербургские предприниматели начинают сворачивать бизнес, чтобы не ставить онлайн-кассы. Каждая волна цифровизации смывает с рынка новые партии начинающих бизнесменов.
Малому бизнесу не даются цифры
Роман Пименов/Интерпресс

Через месяц, с 1 июля, все без исключения предприниматели обязаны завести онлайн-кассы и начать передавать данные в налоговую инспекцию в режиме реального времени. Многие оказались не готовы раскрывать свои доходы и говорят, что собираются сворачивать бизнес. Точно так же рынки реагировали и на другие нововведения – ЕГАИС, «Платон» и «Меркурий». Путь в цифровую экономику для малого бизнеса оказался тернист.

Онлайн-кассы призваны повысить прозрачность торговых операций. Новые устройства передают информацию о покупках в налоговую через Интернет в режиме реального времени. Вся крупная торговля перешла на новую систему в 2017 году, а индивидуальные предприниматели, которые платили налог на вмененный доход или покупали патенты, получили отсрочку до 1 июля 2018 года. 

В компании АТОЛ (продает оборудование для автоматизации торговли) подсчитали, что через месяц в России обязаны подключить онлайн-кассу примерно 1,2 млн ИП, из них более 200 тысяч – находятся в Петербурге. Остался месяц, а бизнесмены по-прежнему приобретают новые кассы крайне неохотно. 

Оптимизация вместо цифровизациии

«Фонтанка» опросила несколько десятков ИП, большая часть ответили, что «вроде собираются купить кассу, но пока как-то не до этого». Все они принимают оплату через перевод на карту или наличными, а по требованию покупателя могут выдать товарный чек, написанный от руки. 

«Но у меня за два года работы никто ни разу чек не требовал, — говорит, например, одна владелица домашней кондитерской. — И со всеми магазинами я работаю без договора, за наличные». 

Доходы таких бизнесменов обычно не превышают средней по региону зарплаты, и у них часто действительно нет 30 тысяч рублей на новую кассу. Основная угроза для них — блокировка банковской карты из-за большого количества переводов, которые банк сочтет подозрительными. Часть опрошенных призналась, что им проще вообще закрыть бизнес, чем покупать кассу. 

Роман Алехин, владелец сети салонов ортопедии «Орто-доктор», рассказывает, что ему оснащение всех 16 точек обойдется в 400 тысяч рублей. «До кризиса я легко мог бы позволить себе эти инвестиции, но сейчас прибыль меньше, а некоторые месяцы работаем с убытком, придется затянуть пояса», — рассказывает он. Алехин в итоге все же купил кассы, но рассказывает, что есть и другие методы «оптимизации бизнеса». 

Закон дает еще одну отсрочку, до июля 2019 года, так называемым самозанятым гражданам (предпринимателям без сотрудников). «Думаю, сейчас многие предложат работникам открыть ИП или заключить гражданско-правовые договоры, — говорит Алехин. — Но это скользкий путь, и может повлечь штраф 5 – 10 тысяч рублей при проверке трудовой инспекцией». 

Другие «лайфхаки» тоже грозят проблемами. Например, можно поменять код вида деятельности ИП – продажа газет и журналов или торговля мороженым в киосках пока не требует онлайн-касс. Но, если налоговая обнаружит подвох – например, другие товары на полке, – она оштрафует бизнесмена за несоответствие коду и доначислит налоги.

Получается, что безопаснее всего вообще не вводить бизнес в правовое поле. Например, керамистка Надежда, которая попросила не называть ее фамилию, рассказывает, что с января продает тарелки, вазы и другие свои изделия без регистрации, а оплату принимает через «Сбербанк-онлайн» или наличными. ИП она вообще не оформляла и откроет только в случае, если доход от продаж станет стабильно высоким. Штрафов предпринимательница не боится: у налоговой достаточно других хлопот и на мелких нелегалов она смотрит сквозь пальцы, пока на них кто-нибудь специально не пожалуется. 

«Одних только кондитеров-нелегалов в городе несколько тысяч. Введите запрос в поисковике «торт на заказ в СПб», вот штук 50 изготовителей зарегистрированы – остальные нет. И если у человека крепкие нервы, он может годами готовить дома торты, никак не регистрируясь», – подтверждает владелица кондитерской «Кусочек счастья» Светлана Казновская.

От «Платона» до «Меркурия»

Конечно, уход в тень нескольких сотен и даже тысяч микробизнесов погоды на потребительском рынке не сделает, но тенденция настораживает. С каждой волной цифровизации теневой рынок расширяется, а легальных малых фирм становится меньше. 

Аналогичным образом развивались события при вводе «Единой государственной автоматизированной информационной системы госконтроля спиртных напитков» – ЕГАИС. Розничная торговля перешла на ЕГАИС в 2015 – 2017 годах. По оценкам Вадима Дробиза, директора «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА), в результате ушли в тень и закрылись около 2 – 3 тысяч торговых точек из 200 тысяч работавших в стране – в основном это были небольшие одиночные магазины. 

В 2016 году ЕГАИС стала обязательной для малых производителей пива и сидра, и для них это стало еще более сильным ударом, чем для розницы. По оценке ЦИФФРА, в итоге закрылось до 40% небольших пивоварен. «Поскольку малые крафтовые пивовары и вовсе не вели почти никакого учета, им не просто пришлось обновлять оборудование, но и перестраивать всю систему производства и реализации продукции», – поясняет Вадим Дробиз.

На рынке грузоперевозок цифровизация тоже идет полным ходом: всех дальнобойщиков обязали установить тахографы и подключиться к системе «Платон». Как рассказывает президент ассоциации перевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин, сборы по системе «Платон» в итоге платят всего около 20% предпринимателей. В основном это крупные фирмы. А дальнобойщики, в распоряжении которых одна или несколько машин, уходят с рынка в серую зону. 

«Закрываться никто добровольно не планирует. Но для многих цифровизация – это еще один повод уйти в тень», — говорит Олег Кассин, глава общественного фонда поддержки предпринимательства«"Содействие» уже о другой системе – «Меркурий». Как сообщала «Фонтанка», внедрение аналога ЕГАИС для продукции животного происхождения снова грозит застопориться. За месяц до старта к ней не готова треть участников рынка.

Цифровая неизбежность

Больше всего в переводе экономики на цифровые рельсы заинтересованы производители программного обеспечения и оборудования для автоматизации. Один только рынок передачи данных и обслуживания онлайн-касс после 2019 года, по прогнозу компании «Эвотор»,  «дочки» Сбербанка, которая как раз и обеспечивает этот процесс, достигнет объема в 9 млрд рублей. 

Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса «АТОЛ», считает, что цифровизация в России буксует не потому, что затраты на подключение к системам передачи данных непосильны для бизнеса (ту же онлайн-кассу можно приобрести за 30 тысяч рублей, и 18 тысяч вернуть в качестве налогового вычета), а из-за нежелания бизнесменов раскрывать реальные доходы. 

«Многие ведь как рассуждают: пока не поймают, будем работать как раньше, а там посмотрим, не хотим загадывать», – говорит Русинова. Однако поймать нарушителей не так-то просто. Например, для того чтобы оштрафовать домашнего кондитера, налоговый инспектор должен два раза провести контрольную закупку, то есть доказать регулярность коммерческой деятельности. Такие рейды проходят редко и обычно носят характер показательной порки без серьезных последствий.

В итоге уходить от ответственности микробизнес может довольно долго, причем речь почти о любом рынке. И все же, если бизнесмен не хочет оставаться на микроскопическом уровне, а собирается развиваться, официальной регистрации и участия в процессе цифровизации ему не избежать, говорят эксперты. Ведь в противном случае он не сможет брать кредиты на развитие, работать с крупными партнерами да и просто поставлять свои товары в магазины.

«К тому же уровень финансовой грамотности потребителей растет. Многие начинают пользоваться приложениями по ведению домашней бухгалтерии или кэшбэком с сервисами, где нужно сканировать чеки. Так что нелегалам работать будет все сложнее», — резюмирует директор по продуктам компании «Первый ОФД» (также занимается обеспечением передачи данных в налоговую) Андриан Бездольный.

Марина Васильева, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00

О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ

18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00

Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas

1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40

На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений

Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ОСК в 3,5 раза уменьшит инвестпрограмму верфей Северо-Запада
ОСК до конца года подпишет контракт на два новых атомных ледокола
Смольный предложил ужесточить правила получения алкогольных лицензий
ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО
ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха
Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций
В Петербурге началось формирование программы инновационного развития ОСК
Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева
Производители парфюмерии просят не маркировать их продукцию
СМИ: В Крым летом улетит на полмиллиона меньше пассажиров
Малому бизнесу не даются цифры
Кудрово съест Америку
Заработает ли Петербург на мундиале?
Страховщики сыграют в монополию
Как метростроители разыгрывают козырную десятку
Производители колбасы и молока не долетели до "Меркурия"
Стартапам дадут по бесплатному сайту
Догнать и перегнать Суэц: как будут развивать Северный морской путь
Владимир Верхошинский : Через 5 лет мы не узнаем банковскую систему
От сказок Пушкина до коньков Харламова: восемь "Диснейлендов" для Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом

фото с сайта vk.com, сообщество "Интересный Выборг"

Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Велосипедисты покорили ЗСД

Новости компаний
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
ГК «Эталон»
21.05.2018 11:26
Директор по правовым вопросам ГК «Эталон» рассказала о влиянии поправок в 214-ФЗ
17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования
Фотобанк авиакомпании "Победа"
17.05.2018 18:46
Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.