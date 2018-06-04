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04.06.2018 14:12

Петербургского бизнесмена наказали условно за махинации почти на 55 млн

В Петербурге вынесли приговор по делу о мошенничестве с деньгами городского комитета по строительству. Обогатившийся на 55 миллионов рублей бизнесмен Давид Махатели исправляться будет без изоляции от общества, но присвоенное наказано вернуть.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 4 июня, Куйбышевский районный суд признал виновным в особо крупном хищении предпринимателя Давида Махатели. Мошенничество он совершил в 2011 – 2012 годах, когда был фактическим руководителем компании «СтройГрад» и заключил контракт на проектирование и строительство детского сада в Невском районе Петербурга. На возведение учреждения в районе улицы Новоселов комитет по строительству выделял 71 миллион рублей, но, как указано в материалах дела, выполнять госконтракт Махатели не планировал, удовлетворившись авансом. 

Почти 55 миллионов авансового платежа на строительно-монтажные работы и покупку оборудования от Смольного он получил, предоставив фиктивные документы и подложные банковские гарантии. Деньги осели в карманах предпринимателя, детский сад компания не возвела.

Махатели вину признал и просил рассмотреть дело в особом порядке. Суд учел раскаяние, отсутствие былых судимостей и приговорил бизнесмена, который с весны прошлого года был ограничен домашним арестом, к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, присвоенные почти 55 миллионов бизнесмен должен возместить комитету по строительству.


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