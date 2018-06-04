Роскомнадзор: Блокировка ресурсов «деструктивна». На Украине

Роскомнадзор осуждает украинские власти за блокировку российских СМИ. Как передает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 4 июня заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Он подчеркнул, что действия Украины не соответствуют «демократическим принципам свободы словы», а блокировка российских информационных ресурсов «деструктивна». Субботин уточнил, что в России доступ блокируют только к запрещенным экстремистским материалам. А украинские ресурсы, которые «работают в рамках правового поля», никто не трогает, заверил замглавы РКН.

Отметим, РКН действительно в большей степени сосредоточен на блокировке различных отечественных и международных ресурсов, не обращая особого внимания на Украину, — от информационных (например, Грани.ру) до мессенджера Telegram.