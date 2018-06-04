Горящий строительный мусор на Лесопарковой тушат по повышенному номеру сложности

Крупный пожар тушат в Красногвардейском районе Петербурга днем 4 июня. Строительный мусор горит уже на площади в 1000 квадратных метров.

Как сообщили в городском управлении МЧС, сообщение о возгорании у дома 15 по Лесопарковой улице поступило в 12:25. Первое пожарное подразделение прибыло на место через пять минут и присвоило пожару повышенный номер сложности 1БИС. Строительный мусор полыхает в металлическом ангаре, а также под открытым небом.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат силами 49 человек и 13 единиц техники. На место направили лабораторию для замера превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.