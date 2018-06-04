Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»

В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД – Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «КОРИС ассистанс (СПб)».

В стартовом городке, где были организованы главная сцена, детская зона и расположился стартовый коридор для велосипедистов и бегунов находились две бригады скорой медицинской помощи «КОРИС».

Не впервые «КОРИС» дежурит на событии подобного уровня. При нашей поддержке проходят концерты, всевозможные соревнования, матчи Зенита, бои на М1-арене. Несколько лет подряд с нашей страховкой киностудии снимают фильмы, а легендарная группа «Ленинград» свои клипы. В этом году мы обеспечивали медицинское сопровождение гастрольных выступлений цирка дю Солей. Каждый день несколько наших автомобилей разъезжаются по разным адресам, чтобы стать частью небольших или масштабных историй. Совсем скоро город проведет праздник выпускников «Алые паруса», где также будут дежурить бригады частной скорой медицинской помощи «КОРИС».

Компания «КОРИС ассистанс (СПб)» оказывает медицинские услуги жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1999 года и последние 8 лет становится лидером рейтинга частных клиник Санкт-Петербурга как лучшая Скорая помощь и Травматология.

Скорая помощь «КОРИС» имеет крупнейший автопарк автомобилей с современным оснащением, в команде около 100 сертифицированных медиков. В распоряжении наших пациентов общепрофильные, педиатрические, реанимационные бригады. Работает отдел международного ассистанса.

«КОРИС ассистанс (СПб)» это также и круглосуточный Травматологический пункт «КОРИС», который находится по адресу ул. Чугунная, 46. Врачи травматологи, офтальмологи и оториноларингологи принимают детей и взрослых с травмами различной тяжести, в том числе травмами глаз и острыми заболеваниями органа зрения и лор-органов.

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