Фляк-маркет для Пиросмани

На лужайке рядом с шатром Упсала-Цирка прошёл детский garage-sale, фляк-маркет, блошиный рынок – кому какое название ближе. Продавцам – от шести о четырнадцати. Товар – игрушки, с которыми наигрались, прочитанные книжки, украшения, всякие мелочи по смешным ценам.

За десять рублей здесь можно было купить динозаврика или машинку – ну помнишь же, сам играл с таким или твой ребенок играл. Вот мягкая игрушка – черепашка усажена на прогретой солнцем картонке. Ну что, старый дружочек, я отпускаю тебя, ищи нового друга, я тебе плакатик написала – «ищу коллегу по бегу» – найдешь ведь нового хозяина?

Фляк-маркет – это такой праздник разглядывания и воспоминаний, неожиданных находок – а вот кому маску для подводного плавания 1967 год производства или кепку с крылышками? Праздник разговоров, открытий, а еще – благотворительности. Потому что юные продавцы все до одного знали – половину вырученных денег они отдадут для новых проектов Упсала-Цирка. Вернее, для одного проекта.

Лариса Афанасьева, художественный руководитель Упсалы рассказала о нём: летом артисты-хулиганы поеду в арт-резиденцию Никола-Ленивец в Калужскй области, будут создавать спектакль о Нико Пиросмани. И вот лепта, пусть и небольшая, от фляк-маркета поможет рождению спектакля.

Фляк-маркет стал праздником – было солнечно и тепло, поэтому удалось всё, что задумали – концерт и пикник с вкуснейшими пловом и жареной картошкой, домашними вафлями и пирогами, мастер-классы и просто валяние на траве под деревьями. И можно было, как в детстве на даче, запускать бумажные кораблики в большой цинковой лохани, наполненной водой.

Завершился этот длинный день в цирковом шатре – спектаклем Яны Туминой «Я Басё», получившем недавно и «Золотую маску» и «Арлекина».

«Фонтанка.ру»