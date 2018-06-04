Активисты назвали самый дорогой дорожный ремонт в Петербурге

Общественное движение «Красивый Петербург», продолжая анализ дорожных ремонтов 2017 года, составило несколько рейтингов. Активисты сравнили объекты по таким критериям, как объём отремонтированной проезжей части и тротуара, стоимость объекта в целом, удельная стоимость. Об этом 4 июня сообщается в пресс-релизе движения.

Так, самый дорогой ремонт квадратного метра дороги был выполнен в Колпино на бульваре Победы. Его удельная стоимость составила 10 483 рубля за 1 кв. м. Это в 5 раз больше, чем в среднем по городу, отмечают общественники. На втором месте – тротуар у дома 1 по Адмиралтейской набережной, то есть около Адмиралтейства у съезда с Дворцового моста. Там каждый метр стоил 7,2 тысячи рублей.

Третье и четвёртое места заняли соответственно участки Новочеркасского и Дальневосточного проспектов (5,15 тысячи рублей) и маленькая улица в Стрельне – Заводская дорога (4,49 тысячи рублей). В топ-20 вошли также площадь Балтийского вокзала, Таврическая улица, участок Московского шоссе от Колпинского шоссе до границы Ленобласти и пара безымянных проездов (в каждый их квадратный метр «зарыли» по 2 с лишним тысячи рублей).

Схема распределения удельной стоимости работ (кликабельна) «Красивый Петербург»

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Что касается общего объёма денежных средств, выделенных на объект, здесь лидирует Приморское шоссе от Приморской улицы до путепровода в Лисьем Носу – 286 миллионов 381 тысяча рублей. Ожидаемо, поскольку этот ремонт самый масштабный по объёму работ на проезжей части – 191,5 тысячи квадратных метров. На втором месте проспект Юрия Гагарина от Благодатной улицы до Московского шоссе (272 миллиона 698 тысяч рублей). Этот объект является самым крупным по объёму ремонта тротуара (47 тысяч квадратов) и третьим по охвату проезжей части (более 109 тысяч квадратных метров).

В «самый денежный» список естественным образом попали крупные объекты – длинные участки шоссе и проспектов. Как правило, удельная стоимость работ на них не самая высокая, по крайней мере, в предыдущем «рейтинге» их нет. Кроме одного – участка Московского шоссе от Колпинского до Ленобласти, на который в целом затрачено 206 миллионов 111 тысяч рублей.

«Карты» ремонта дорог составил студент ИТМО Павел Суворов, участник «Красивого Петербурга». Движение приглашает всех горожан подключаться к проверке нынешнего состояния отремонтированных дорог: сообщать о свежих дефектах, дополняя информацию фотографиями и пояснениями. Сформированный по итогам проверки перечень проблемных адресов активисты намерены направить в ответственные организации, чтобы те устранили нарушения в рамках гарантийного ремонта.