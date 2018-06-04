Путин рассказал австрийцам, почему не встречается с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что организовать полноценную встречу с Дональдом Трампом мешает «ожесточенная политическая борьба в США». Об этом российский лидер заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Полная версия разговора выйдет вечером 4 июня, пока издание опубликовало анонс передачи. Из него следует, что Путин разговаривал с журналистом Армином Вольфом 52 минуты вместо получаса, как планировалось изначально. Среди прочего, президент заявил, что Россия заинтересована в «процветании Европейского союза», поскольку он является для нашей страны важным торговым партнером.

«Мы не хотим что-то или кого-то разобщать в Евросоюзе. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем ЕС, потому что он является важнейшим торговым и экономическим партнером России», — сказал Путин.

Из анонса также следует, что Вольф спрашивал Путина о «фабрике троллей» в Петербурге, возможности ухода России из Крыма, угрозе ядерной войны на Корейском полуострове, а также о том, почему российский президент никогда публично не произносит имя оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 5 июня Владимир Путин посетит Вену. Австрия стала одной из немногих стран ЕС, которые не стали отзывать своих дипломатов из России после скандала с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.