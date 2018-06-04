Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом

Груженную асфальтом фуру опрокинуло на кольцевой автодороге на севере Петербурга днем 4 июня. Упавшая набок машина вспыхнула вместе с содержимым.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около часа дня полыхающий грузовик приходилось объезжать на внешнем кольце КАД рядом с «Мегой Парнас».

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", миновать машину удается не быстрее семи километров в час. Затор растянулся почти на два километра и продолжает расти. Водители отмечают, что служб на месте ещё не было, но горящий грузовик и рассыпанный асфальт огорожены.

В ГУ МЧС по Ленинградской области уточнили, что сигнал о пожаре на КАД получили в 12.57. Тушить автомобиль выехали две цистерны Пожарно-спасательной части № 147.