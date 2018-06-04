Футбол помог петербургским мамам

В маленьком домике на Минеральной улице, где располагается проект «Мать и дитя» Мальтийской службы помощи, воскресным утром было полно народу – пришли мамы с детьми, сотрудники проекта, а также гости – делегация Фонда Эгидиуса Брауна Немецкого футбольного союза.

Немцы приехали в Петербург в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, а также с состоявшимся в минувшую субботу на Елагином острове матчем незрячих футболистов – россиян, немцев и бельгийцев в рамках Международного социально-культурного фестиваля «Есть контакт». Совместно с Детским Миссионерским Фондом «Штернзингер» Фонд Эгидиуса Брауна поддерживает проекты помощи детям в Восточной Европе, но в Петербурге представители фонда побывали впервые.

Немецкие гости за чаепитием попросили женщин рассказать о себе. У каждой своя история: осталась одна – беременная без жилья и без работы; когда ждала ребенка, уволили с работы, пришлось потом по суду восстанавливаться, а жить не на что было; уволили с работы отца многодетной семьи, пока мама с малышами не могла работать – ныне этот папа первый помощник в проекте, жалюзи укрепил, что-то починил, но, главное, он нашел работу и семье теперь полегче, а когда было совсем тяжело, то «Мать и дитя» помогали продуктами и вещами.

Вот семья, где папа – незрячий экскурсовод проекта «Мир на ощупь», в семье трое малышей и помощь нужна всегда. Вот мама, которая пришла в проект 14 лет назад, а теперь она тут волонтер, помогает другим.

В проекте «Мать и дитя» сейчас 51 женщина и 130 детей – то есть загрузка полная, как рассказала его руководитель Евгения Рудь. Бедных, увы, меньше не становится, а семьи с детьми до двух лет и беременные женщины – невероятно уязвимы, у многих нет никаких сбережений, никакой «подушки безопасности», поэтому потеря работы или уход из семьи отца детей и кормильца становится настоящим несчастьем, вплоть до того, что семья нуждается в элементарных продуктах питания. Если жилье съемное, то проблема усугубляется в разы. Так что проект «Мать и дитя» невероятно востребован.

Немцы подарили петербургской Мальтийской службе помощи чек на 20 тысяч евро, еще столько же добавят другие немецкие друзья проекта – постоянные жертвователи из Вюрцбурга. Эти средства, как рассказал Михаил Калашников, менеджер по развитию Мальтийской службы помощи, пойдут на покупку нового микроавтобуса, который очень нужен, ведь старому автобусу уже больше 12-ти лет, а у Мальтийской службы помощи в Петербурге три проекта – благотворительная столовая, мобильный приют для бездомных людей с инвалидностью и «Мать и дитя», поэтому без надежного автобуса никак не обойтись.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»