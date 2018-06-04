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04.06.2018 13:07

ОСК в 3,5 раза уменьшит инвестпрограмму верфей Северо-Запада

Президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что с помощью создаваемой концепции «распределённой верфи» инвестпрограмму судостроительных предприятий Северо-Запада удастся сделать дешевле в 3,5 раза. 

– Заводам Петербурга нужно ждать счастья и развития в одной концепции распределённой верфи, по которой идут заседания инвестиционных комитетов ОСК, – отметил Рахманов 4 июня в Петербурге. – В рамках общей концепции и в рамках оптимизации бюджета мы сможем за относительно небольшие деньги развить производственные мощности верфей Северо-Запада до современного уровня, который требуется с точки зрения развития Арктики, Северного морского пути и решения вопросов гражданского судостроения. 

Он отметил, что в начале формирования концепции были некие параметры запроса на инвестиции, которые в результате применения этой концепции удается снизить в 3,5 раза. При этом все поставленные цели будут выполнены. Точную сумму Рахманов пока назвать отказался.

Разрабатываемая концепция распределённой верфи подразумевает широкое использование межзаводской кооперации. Корабли будут создаваться силами сразу нескольких предприятий. Отдельные циклы работ будут распределены между ними.


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01.06.2018 15:00
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18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
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