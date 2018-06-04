Олени помогают клещам захватывать Финляндию

Популяция клеща и ареал его распространения в Финляндии растут быстрыми темпами, сообщает 4 июня Helsingin Sanomat.

Ещё в 1950-х клещей в Суоми почти не было, однако с тех пор многое изменилось: ареал обитания в результате климатических изменений расширился за 60 лет на 200 – 300 км на север. По словам профессора Хейкки Хенттонена из Центра природных ресурсов, всё шире распространяется таёжный клещ на фоне увеличения популяции оленей, которые переносят этих кровососущих. В 2010-х этот вид распространился в Восточной Финляндии, а затем в более западном регионе — Остроботнии. Собачий и таёжный клещи охватывают всё новые и новые территории, в том числе в озерной части и на побережье Ботнического залива, продвигаясь даже в самые северные регионы. В начале лета наблюдается пик активности паразита.

Напомним, петербуржцы также страдают от этих насекомых – на 21 мая за помощью после укусов клещей в Боткинскую больницу обратились 1239 пострадавших.