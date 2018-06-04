FIFA снимет крест со Спасской башни

FIFA пообещала исправить ошибку в официальной видеозаставке к чемпионату мира по футболу – 2018. Об этом представитель организации 4 июня сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, пользователи в соцсетях и СМИ обратили внимание на то, что авторы ролика заменили красную звезду на Спасской башне на крест.

«Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновлённой версией, которая будет выпущена в ближайшее время», – заявил пресс-секретарь FIFA.

Отметим, в ролике представлены достопримечательности всех 11 городов России, которые примут ЧМ-2018, в стилистике Карла Фаберже. Зрители будут видеть эти кадры перед каждым матчем мундиаля.