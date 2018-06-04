СМИ: Путин зовет лидера Северной Кореи в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына в Россию. Как пишет 4 июня «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», глава КНДР может посетить Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018-го.

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников. По его словам, приглашение от Путина главе Северной Кореи передал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в КНДР в конце мая. На полях Восточного экономического форума должны пройти переговоры Путина и Ким Чен Ына.

Напомним, 12 июня в Сингапуре должна состояться встреча главы Северной Кореи и президента США Дональда Трампа.