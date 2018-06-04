ОСК до конца года подпишет контракт на два новых атомных ледокола

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) до конца года надеется подписать контракт с Росатомом на строительство двух ядерных ледоколов проекта 22220, по которому создаются суда «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

– С учётом того, что потребность в четвёртом и пятом ледоколах относительно понятна для наших основных коллег, то я думаю, что до конца года такой контракт сможем подписать, – отметил 4 июня президент ОСК Алексей Рахманов на проектно-аналитической сессии корпорации в Петербурге.

Он подчеркнул, что у корпорации есть конкуренты, которые хотели бы построить эти суда. Рахманов надеется, что заказчик (Атомфлот) примет решение в пользу ОСК.