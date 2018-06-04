Смольный предложил ужесточить правила получения алкогольных лицензий

Смольный направил в Госдуму и Минпромторг свои предложения по изменению регулирования алкогольного рынка. Об этом «Фонтанке» сообщил 4 июня вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан.

По его словам, изменения должны помочь устранить «пробелы в законодательстве и максимально легализовать и упорядочить торговлю». Одно из предложений — выдавать лицензии не на юрлицо, а на каждую торговую точку. Таким образом, будет устранена неконкурентная ситуация, когда владелец 50 точек и одной платят одинаковые деньги. Кроме того, вырастут доходы бюджета города от выдачи лицензий.

Срок рассмотрения, по словам Мовчана, будет «небыстрым». Также он отметил, что федеральные власти собирают подобные предложения и от других регионов.

О намерении разработать изменения в закон об обороте алкоголя в Смольном говорили еще в ноябре 2017-го. Тогда сообщалось, что власти города также хотят добиться права проводить контрольные закупки спиртного.