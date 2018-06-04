С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»

Российские авиаперевозчики с 4 июня смогут вносить пассажиров в «черные списки» за хулиганство. Попав в такой список, авиадебошир не сможет летать рейсами российских авиакомпаний в течение года, напоминают участники рынка.

С этого дня вступают в силу поправки к Воздушному кодексу от 5 декабря 2017 года. Официальных причин для попадания в «черный список» три: хулиганство на борту, невыполнение распоряжений командира и совершение действий, угрожающих безопасности воздушного судна. В частности, в «черный список» можно попасть за курение на борту, отказ пристегнуться, драку и оскорбление других пассажиров и экипажа.

После признания пассажира виновным в этих нарушениях авиакомпании смогут подать в суд ходатайство о включении авиадебошира в «черный список». При этом список будет единым для всех российских авиакомпаний. Попавший в него человек в течение года не сможет пользоваться авиатранспортом.

Внесения поправок в Воздушный кодекс добивалась группа «Аэрофлот». Также в прошлом году изменили наказание за деструктивное поведение на борту. Теперь размеры штрафов значительно возросли, а хулиганам грозит не только административная, но и уголовная ответственность. В сентябре 2017 года за дебош на рейсе Тель-Авив – Шереметьево пассажира приговорили к шести месяцам в колонии-поселении.