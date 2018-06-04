Электрокары в Финляндии будут заряжать в супермаркетах энергией солнца

Владелец одной из самых крупных сетей супермаркетов в Финляндии, холдинговая компания Kesko, установит сотни точек питания для электромобилей на парковках магазинов K-Citymarket, K-Supermarket и K-Rauta.

К концу 2019 года Kesko намерена установить около 400 станций в 70 локациях, что почти на треть расширит возможности владельцев электрокаров: сейчас в Финляндии всего 1300 точек питания в 500 местах. Планируется, что их чиcло вырастет до 2000 к 2020 году.

По данным компании, 100 новых станций обеспечат экспресс-зарядку современного авто с 0 до 80% примерно за 40 минут. На остальных восполнить аккумулятор можно будет за 3 – 6 часов. Предполагается, что большая часть энергии для станций будет генерироваться солнечными панелями, установленными на крышах супермаркетов.

Тренд на возобновляемую энергию поддерживает и основной конкурент Kesko – S-Group. Он объявил об установке 37 тыс. солнечных панелей на крышах своих торговых объектов, что станет самой крупной сетью солнечных станций в Северных странах.