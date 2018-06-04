«Мост глупости» заковали в цепи

«Мост глупости» на Софийской улице получил новые «подарки». Петербургские чиновники и хозяйственники реализовали там целый ряд мер по предотвращению ДТП. А в ходе этой реализации очередное ДТП сдвинуло-таки счёт с юбилейных 150-ти, добавив происходящему абсурдности.

Сегодня, 4 июня, перед въездом под переправу устанавливают рамку с металлическими цепями, которые будут звенеть о кабину и кузов «нарушителя высоты», сообщил мост в своём Твиттере. В ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» «Фонтанке» подтвердили факт проведения этих работ. «У нас целый комплекс мер, в том числе звуковых, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты», – отметил ведущий специалист дирекции Дмитрий Попов.

СПб ГБУ «Мостотрест» к настоящему времени завершило начатые 1 июня работы по нанесению светоотражающей двухцветной разметки на всю ширину проезда с обеих сторон моста, рассказали Фонтанке» в учреждении. Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал команду проработать вопрос об углублении «фарватера» под мостом (что давно предлагали сделать рядовые автомобилисты).

Тем временем, мост, ставший мировой знаменитостью (напомним, на прошлой неделе про него написал Top Gear), набирает обороты как туристическая достопримечательность: гости города в соцсетях размещают фотографии оттуда с комментариями типа «легендарное место».

Потихоньку оттягиваем на себя туристические потоки. Ждём селфи футбольных команд на ЧМ2018. https://t.co/iqYVZg6Ihf — Мост глупости (@FoolsBridge) 3 июня 2018 г.

Впрочем, пока это всё не спасает от основной проблемы – аварий. В выходные там застрял 151-й «клиент». И как всегда, что ни случай, то курьёз: то филигранное нарезание «Газели» ломтями, то меткое попадание в День города. На этот раз под «мостом глупости» застрял биотуалет.

Пока вешают цепи, полюбуйтесь на фото позавчерашней биотуалетной истории. pic.twitter.com/W29f2mJBRb — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.



Напомним, «мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он молод (построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году) и крепок.