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04.06.2018 12:09

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля

Средний курс российской валюты в 2018 году составит более 60 рублей за доллар. Как пишут «Ведомости», об этом 4 июня заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он также рассказал, что, по прогнозам министерства, рост российской экономики в 2018-м составит 1,6 – 2,1%. При этом инфляция достигнет по итогам года не более чем 2,7 – 3,2%. Нефть, по мнению Орешкина, будет стоить в этом году около 65 – 70 долларов за баррель — такая цена заложена в прогноз Минэкономразвития (ранее в министерстве рассчитывали на цену нефти в 43,8 доллара).

Отметим, ранее Центробанк РФ в своих прогнозах был более пессимистичен и прогнозировал рост российской экономики на 1,5 – 2% в 2018 году.


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Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал»
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30.05.2018 10:30
Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA
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29.05.2018 12:18
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