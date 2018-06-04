Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля

Средний курс российской валюты в 2018 году составит более 60 рублей за доллар. Как пишут «Ведомости», об этом 4 июня заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он также рассказал, что, по прогнозам министерства, рост российской экономики в 2018-м составит 1,6 – 2,1%. При этом инфляция достигнет по итогам года не более чем 2,7 – 3,2%. Нефть, по мнению Орешкина, будет стоить в этом году около 65 – 70 долларов за баррель — такая цена заложена в прогноз Минэкономразвития (ранее в министерстве рассчитывали на цену нефти в 43,8 доллара).

Отметим, ранее Центробанк РФ в своих прогнозах был более пессимистичен и прогнозировал рост российской экономики на 1,5 – 2% в 2018 году.