Похитители убитого петербургского юриста попались на пути из России

Чуть больше недели смогли скрываться от правоохранительных органов гости из Казахстана, причастные, по версии следствия, к похищению юриста Игоря Родионова. Сбежать из Петербурга они успели, покинуть Россию – нет.

Как 4 июня сообщили в городском Следственном комитете, два дня назад сотрудники погрануправления ФСБ по Саратовской и Самарской областям вместе с полицейскими задержали предполагаемых похитителей. Двое 25-летних граждан Казахстана смогли уехать из города, но попались при пересечении государственной границы. Проваливших побег из страны вернули в Петербург и предъявили им обвинение в похищении человека. Следствие собирается ходатайствовать об аресте.

Напомним, 48-летний специалист по долговому рабству Юрий Родионов был похищен 21 мая, а через два дня найден мертвым в Лисьем Носу. Следствие полагает, что в могилу его привёл долг в 25 миллионов рублей. Заказчиком убийства считают Марину Василевскую, для которой юрист якобы должен был обналичить миллионы. Женщина арестована, также под стражу отправлен предполагаемый организатор преступления. В розыске остается еще один помощник из Казахстана.