ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) ведёт переговоры с партнёрами о том, чтобы решить проблему с использованием попавшего под санкции западных стран программного обеспечения.

4 июня в Петербурге, говоря о программных продуктах, которые используются при разработке судов, президент ОСК Алексей Рахманов отметил, что, «за некоторым исключением», корпорация пока испытывает разочарования от российских программ.

– Вопрос критически важный, – отметил Рахманов. – У нас родилось решение. У нас есть относительно лояльные французы... давайте вы нам дадите (программное) ядро. И мы сможем сделать отдельно автомобильные, авиационные судостроительные продукты.

По его мнению, это обойдётся дешевле, чем создавать такое ядро в России, вкладывая в него миллионы.

Представителям профильных министерств, присутствовавшим на мероприятии, Рахманов предложил обсудить эту тему отдельно.