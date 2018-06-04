ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) войдёт в консорциум Центра НТИ «Новые производственные технологии», созданный год назад на базе Института передовых производственных технологий СПбПУ.

Сейчас в консорциум входят ведущие университеты, госкорпорация «Ростех», крупные промышленные высокотехнологические предприятия. А также некоторые верфи, но не корпорация. О решении исправить эту ситуацию 4 июня было объявлено на проектно-аналитической сессии ОСК в Петербурге.

Центр Политеха должен стать инфраструктурной основой взаимодействия научных, образовательных и промышленных организаций в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний на глобальных рынках и в высокотехнологичных отраслях промышленности. Первое рабочее заседание членов консорциума прошло в конце апреля 2018 года.