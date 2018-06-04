FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля

В официальной телевизионной заставке FIFA к чемпионату мира-2018 обнаружили ошибку. Ролик опубликован 4 июня на официальном канале FIFA в Youtube.

На видео неожиданно «декоммунизировали» Спасскую башню Кремля — вместо красной звезды на ее верхушку установили крест. Многие пользователи уже обратили внимание на ошибку, однако официально FIFA пока никак не прокомментировала ситуацию.

В комментарии к ролику указано, что вдохновлялись авторы «прекрасными проектами яиц Карла Фаберже, которые представляли собой идеальное сочетание творчества и мастерства с тайной внутри». В основе каждой из сцен ролика «лежит жемчужина архивов каждой из стран, выигрывавших чемпионат мира, — Бразилии, Уругвая, Англии, Италии, Аргентины, Франции, Испании и Германии».