FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля
В официальной телевизионной заставке FIFA к чемпионату мира-2018 обнаружили ошибку. Ролик опубликован 4 июня на официальном канале FIFA в Youtube.
На видео неожиданно «декоммунизировали» Спасскую башню Кремля — вместо красной звезды на ее верхушку установили крест. Многие пользователи уже обратили внимание на ошибку, однако официально FIFA пока никак не прокомментировала ситуацию.
В комментарии к ролику указано, что вдохновлялись авторы «прекрасными проектами яиц Карла Фаберже, которые представляли собой идеальное сочетание творчества и мастерства с тайной внутри». В основе каждой из сцен ролика «лежит жемчужина архивов каждой из стран, выигрывавших чемпионат мира, — Бразилии, Уругвая, Англии, Италии, Аргентины, Франции, Испании и Германии».
Справка:
Чемпионат мира - 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.