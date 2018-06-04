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Чемпионат мира по футболу 2018
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04.06.2018 11:53

FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля

В официальной телевизионной заставке FIFA к чемпионату мира-2018 обнаружили ошибку. Ролик опубликован 4 июня на официальном канале FIFA в Youtube.

коллаж из скриншота с сайта youtube.com

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На видео неожиданно «декоммунизировали» Спасскую башню Кремля — вместо красной звезды на ее верхушку установили крест. Многие пользователи уже обратили внимание на ошибку, однако официально FIFA пока никак не прокомментировала ситуацию.

В комментарии к ролику указано, что вдохновлялись авторы «прекрасными проектами яиц Карла Фаберже, которые представляли собой идеальное сочетание творчества и мастерства с тайной внутри». В основе каждой из сцен ролика «лежит жемчужина архивов каждой из стран, выигрывавших чемпионат мира, — Бразилии, Уругвая, Англии, Италии, Аргентины, Франции, Испании и Германии».

Справка:

Чемпионат мира - 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.


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