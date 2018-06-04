Конкурс от "Фонтанки": Успеть за 10 секунд

В этом году «МегаФону» исполняется 25 лет. Мы еще не знаем, как будет через четверть века в будущем, но можем вспомнить, как это было 25 лет назад.

Помните, когда-то первые 10 секунд разговора по мобильному были бесплатными? Сколько всего можно было сделать за это время! Условиться о встрече, признаться в любви, пересказать однокурснику пропущенную лекцию.

А что успевали сделать вы? Пришлите свои воспоминания на конкурс читательских историй «Фонтанки» — и получите приз от компании «МегаФон». И еще обязательно расскажите нам, что вы делаете за 10 секунд с помощью современного смартфона. Покупаете билеты в театр? Оплачиваете парковку? Снимаете и отправляете селфи?

Правила конкурса:

Пришлите свою историю через форму, которая находится на этой странице (ниже).

Если хотите, приложите фото, на котором вы запечатлены с телефоном той 10-секундной эпохи. Просим присылать не более трех изображений хорошего качества, ширина — не менее 600 пикселей. Эти фотографии не должны быть опубликованы в Интернете на коммерческих условиях.

Не желаете пользоваться формой — размещайте свою историю в комментариях под постом о конкурсе в группах «Фонтанки» во «ВКонтакте» или Facebook . Лайки, шеры, репосты — приветствуются.

или . Лайки, шеры, репосты — приветствуются. Присылать истории можно с 13 июня по 24 июня 2018 года (включительно).

по 2018 года (включительно). Длина рассказа не должна превышать 250 символов.

Примите участие в нашем конкурсе!

Самые интересные истории и фотографии будут отобраны модераторами и опубликованы на «Фонтанке» ЗДЕСЬ.

С помощью онлайн-голосования наши читатели выберут трех победителей конкурса, которым достанутся призы от компании «МегаФон».

Материал публикуется в партнерстве с ПАО «МегаФон».