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Фонтанка-project
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13.06.2018 14:10
Конкурс от "Фонтанки": Успеть за 10 секунд

В этом году «МегаФону» исполняется 25 лет. Мы еще не знаем, как будет через четверть века в будущем, но можем вспомнить, как это было 25 лет назад.

Помните, когда-то первые 10 секунд разговора по мобильному были бесплатными? Сколько всего можно было сделать за это время! Условиться о встрече, признаться в любви, пересказать однокурснику пропущенную лекцию.

А что успевали сделать вы? Пришлите свои воспоминания на конкурс читательских историй «Фонтанки» — и получите приз от компании «МегаФон». И еще обязательно расскажите нам, что вы делаете за 10 секунд с помощью современного смартфона. Покупаете билеты в театр? Оплачиваете парковку? Снимаете и отправляете селфи?

Правила конкурса:

  • Пришлите свою историю через форму, которая находится на этой странице (ниже).
  • Если хотите, приложите фото, на котором вы запечатлены с телефоном той 10-секундной эпохи. Просим присылать не более трех изображений хорошего качества, ширина — не менее 600 пикселей. Эти фотографии не должны быть опубликованы в Интернете на коммерческих условиях.
  • Не желаете пользоваться формой — размещайте свою историю в комментариях под постом о конкурсе в группах «Фонтанки» во «ВКонтакте» или Facebook. Лайки, шеры, репосты — приветствуются.
  • Присылать истории можно с 13 июня по 24 июня 2018 года (включительно). 
  • Длина рассказа не должна превышать 250 символов.

 

    Примите участие в нашем конкурсе!
 

Самые интересные истории и фотографии будут отобраны модераторами и опубликованы на «Фонтанке» ЗДЕСЬ

С помощью онлайн-голосования наши читатели выберут трех победителей конкурса, которым достанутся призы от компании «МегаФон».

Материал публикуется в партнерстве с ПАО «МегаФон».

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