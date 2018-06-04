В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы

Еще
12:26 04.06.2018
Пришлите свою новость!
12:24
С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»
12:20
Том Круз надел маску и прыгнул с самолета
12:16
«Мост глупости» заковали в цепи
12:09
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля
12:05
Похитители убитого петербургского юриста попались на пути из России
12:04
ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО
11:53
FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля
11:45
ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха
11:23
Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций
11:19
Девочка разбилась при падении с высоты на Ленинском
11:16
В Петербурге началось формирование программы инновационного развития ОСК
11:11
Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева
11:10
Производители парфюмерии просят не маркировать их продукцию
11:05
Россия не вошла в десятку стран с худшими дорогами. Но и не догнала Бенин
10:47
Финский президент о политике России: Казак берёт всё, что плохо лежит
10:43
СМИ: В Крым летом улетит на полмиллиона меньше пассажиров
10:38
Над Петербургом заметили неопознанный летающий объект
10:28
В Петербурге из офиса гидрогенерирующей компании исчезли почти 4,5 млн
10:24
На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды
10:13
Счётной палате дадут больше полномочий для проверки расходов в регионах
10:02
NYT: Facebook передала личные данные пользователей производителям смартфонов
09:55
Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют
09:40
В Петербурге похитители четыре дня держали в плену таксиста, требуя выкуп
09:32
СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона
09:22
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Бельгии
09:06
В Петербурге нашли лжетеррориста, обещавшего «взрыв» всей стране
08:58
Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР
08:45
В Петербурге нашли двух израненных утопленников
08:39
Первую многоразовую ракету в России начнут испытывать через четыре года
08:30
В Красноярске ФСБ задержала вербовщиков международных террористов
08:14
В Волгоградской области рухнул легмоторный самолёт
08:05
В Гватемале 25 человек погибли в результате извержения вулкана
01:15
The Kills рассыпет пепел на лёд
00:05
Пожар в «Монрепо» потушили
03/06
Задержанную у суда с флагом Украины арестовали на 15 суток, она объявила голодовку
03/06
В отставку уйдет замминистра культуры, ответственный за театр
03/06
В тренерский штаб Сергея Семака войдут Александр Низелик и Мария Бурова
03/06
Жителя Рыбацкого порезал неизвестный, выпрыгнувший из лифта
03/06
Желтая Škoda подбила байкера на Испытателей
03/06
Петербург остался без «Интермузея»
03/06
Видеоблогер Николай Соболев заявил об избиении. Полиция Петербурга не подтверждает
03/06
На Маршала Блюхера женщина и ребёнок погибли при падении с 23 этажа
03/06
Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд
03/06
В «Монрепо» тушат четыре гектара леса
03/06
Стрелявший в соборе Берлина полицейский усмирял дебошира
03/06
В кафедральном соборе Берлина полицейский открыл стрельбу: есть раненые
03/06
Пока Вышинский под арестом, его квартиру в Киеве обокрали
03/06
Петербургские канатоходцы вернулись на Крюков канал
03/06
Указатели в никуда: прогулка по Коломне может превратиться в квест для туристов
03/06
Очевидцы: в Юнтоловке массово гибнет рыба
03/06
В СБУ заявили, что не вербовали журналистку, а сорвали задание «за большие деньги»
03/06
Рабочая неделя в Петербурге начнется со штормового ветра. В области - оранжевый уровень опасности
03/06
Спасатели тушат лесной пожар в выборгском парке «Монрепо»
03/06
Шестеро зенитовцев вошли в сборную России на ЧМ-2018
03/06
Пожар у Цимбалинского моста локализовали
03/06
СМИ: Британские власти проверяют источники дохода более сотни состоятельных россиян
03/06
Петербуржцы собирают нарушения желтого «Хаммера»
03/06
Пожар у Цимбалинского моста тушат по повышенному рангу сложности
03/06
Российская фармкомпания впервые по суду получила патент на аналог лекарства из США
03/06
В МИД России возмутились попыткой СБУ завербовать корреспондентку РИА Новости
03/06
В небе над Ленобластью заметили гало
03/06
Сын Рогозина назвал решаемой задачей возобновление производства «Русланов» в РФ
03/06
В Петербурге ищут телефонного террориста, угрожавшего Путину, Смольному и полиции Центрального района
03/06
Под Яхтенным мостом нашли утопленника
03/06
У Петропавловки ребенка сбили на пешеходном переходе
03/06
Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками
03/06
В Дагестане ликвидирован боевик
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
04.06.2018 11:35

В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы

В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы
ГК «Эталон»

В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.

Навесные вентилируемые фасады придают зданиям эстетичный внешний вид и создают в квартирах комфортный микроклимат: зимой они эффективно удерживают тепло в помещениях, предохраняют от холода и сквозняков, а летом поддерживают оптимальную температуру, препятствуя проникновению жаркого воздуха.

Также в секциях 1 и 2 «Дома на Обручевых» строители уже завершили стяжки полов в квартирах и местах общего пользования (МОП). В секции 3 продолжается устройство стяжки пола. Также идет работа по предчистовой отделке МОПов и незадымляемых лестниц, ведется утепление квартирных и переходных балконов.

В секциях 4, 5, 6, 7 и 8, помимо устройства навесных вентилируемых фасадов и витражного остекления идет установка лифтового оборудования. Строители продолжают работы по утеплению балконов и предчистовой отделке незадымляемых лестниц. Кроме того, во дворе «Дома на Обручевых» продолжается устройство подземного паркинга.

«Дом на Обручевых» — это 18-этажный жилой дом на 765 квартир, строящийся по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. К активной стадии строительства «Дома на Обручевых» Компания приступила в январе 2017 года, тогда был залит первый бетон в фундамент. В октябре того же года строительная площадка «Дома на Обручевых» была высоко оценена жюри конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2017» — эксперты присудили ей наибольшее количество баллов в рамках проверки работы бригад на строящихся объектах Санкт-Петербурга. «Дом на Обручевых» станет продолжением квартальной застройки микрорайона, расположенного между пр. Науки, ул. Обручевых и Гражданским проспектом. Завершение строительства проекта запланировано на IV квартал 2018 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Обручевых» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «Эталон»
04.06.2018 11:35

В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы

В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
Setl City
01.06.2018 18:21

Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»

«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» - популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке
Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»
Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
КГИОП пожаловался прокурорам на отказ в возбуждении дела об ущербе особняку Веге
Стройнадзор проверит всю проектную документацию на строительство в Петербурге
Colliers: В 2018-м на 40% вырос спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге
Автовокзал «Северный» построят в Парголово, на проспекте Энгельса
А из нашего окна пышная сирень видна
Как удобнее всего добираться до Пушкина?
Кто есть кто на строительном рынке: что общего у застройщиков и чем они отличаются
Десять ярких событий начала лета в Пушкине
Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса
Как найти тихое и комфортное жилье в городской черте
Как на первых этапах строительства разобраться, каким будет вид из окна
Как менялись новостройки Петербурга: от 40-х годов до наших дней
Почему понуждение застройщиков не озеленит Петербург
Как зарегистрировать квартиру в собственность в новостройке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Велосипедисты покорили ЗСД

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Новости компаний
ГК «Эталон»
04.06.2018 11:35
В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы
В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
Setl City
01.06.2018 18:21
Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»
«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» - популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
31.05.2018 16:14
«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя
Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
АО «Строительный трест»
31.05.2018 11:59
7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.