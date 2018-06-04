В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы

В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.

Навесные вентилируемые фасады придают зданиям эстетичный внешний вид и создают в квартирах комфортный микроклимат: зимой они эффективно удерживают тепло в помещениях, предохраняют от холода и сквозняков, а летом поддерживают оптимальную температуру, препятствуя проникновению жаркого воздуха.

Также в секциях 1 и 2 «Дома на Обручевых» строители уже завершили стяжки полов в квартирах и местах общего пользования (МОП). В секции 3 продолжается устройство стяжки пола. Также идет работа по предчистовой отделке МОПов и незадымляемых лестниц, ведется утепление квартирных и переходных балконов.

В секциях 4, 5, 6, 7 и 8, помимо устройства навесных вентилируемых фасадов и витражного остекления идет установка лифтового оборудования. Строители продолжают работы по утеплению балконов и предчистовой отделке незадымляемых лестниц. Кроме того, во дворе «Дома на Обручевых» продолжается устройство подземного паркинга.

«Дом на Обручевых» — это 18-этажный жилой дом на 765 квартир, строящийся по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. К активной стадии строительства «Дома на Обручевых» Компания приступила в январе 2017 года, тогда был залит первый бетон в фундамент. В октябре того же года строительная площадка «Дома на Обручевых» была высоко оценена жюри конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2017» — эксперты присудили ей наибольшее количество баллов в рамках проверки работы бригад на строящихся объектах Санкт-Петербурга. «Дом на Обручевых» станет продолжением квартальной застройки микрорайона, расположенного между пр. Науки, ул. Обручевых и Гражданским проспектом. Завершение строительства проекта запланировано на IV квартал 2018 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Обручевых» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/