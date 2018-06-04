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04.06.2018 11:23

Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций

Инвестиционный банк Rothschild поможет компании En+ продать часть контрольного пакета акций Олега Дерипаски. Об этом 4 июня пишет The Bell со ссылкой на Financial Times.

Издание уточняет, что у консультантов осталось совсем немного времени — компании Дерипаски, согласно распоряжению американского Минфина, могут вести дела с западными бизнесом только до 5 августа. Отметим, чтобы вывести En+ из-под санкций, Дерипаска должен сократить свой пакет акций в компании с 66% до менее 50%. План поиска новых инвесторов был разработан командой во главе с независимым директором En+ Грегом Баркером. 

Кроме того, компании нужны новые независимые директора — их должно подыскать нью-йоркское рекрутинговое агентство Russell Reynolds. 

Напомним, Олег Дерипаска готов продавать свои акции и менять директоров в компании при условии, что США снимут с компании наложенные санкции. В Америке этого пока не гарантировали.

Справка:

27 апреля En+ сообщила, что Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. На тот момент он контролировал 66,1% En+. Позже появилась информация и о выходе из «Русала». В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. При этом в Вашингтоне заявили, что само по себе снижение доли олигарха в En+ не станет основанием для отмены санкций. 25 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала» вслед за гендиректором и семью директорами, номинированными En+.


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