Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций

Инвестиционный банк Rothschild поможет компании En+ продать часть контрольного пакета акций Олега Дерипаски. Об этом 4 июня пишет The Bell со ссылкой на Financial Times.

Издание уточняет, что у консультантов осталось совсем немного времени — компании Дерипаски, согласно распоряжению американского Минфина, могут вести дела с западными бизнесом только до 5 августа. Отметим, чтобы вывести En+ из-под санкций, Дерипаска должен сократить свой пакет акций в компании с 66% до менее 50%. План поиска новых инвесторов был разработан командой во главе с независимым директором En+ Грегом Баркером.

Кроме того, компании нужны новые независимые директора — их должно подыскать нью-йоркское рекрутинговое агентство Russell Reynolds.

Напомним, Олег Дерипаска готов продавать свои акции и менять директоров в компании при условии, что США снимут с компании наложенные санкции. В Америке этого пока не гарантировали.