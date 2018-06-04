В Петербурге началось формирование программы инновационного развития ОСК

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете открылась проектно-аналитическая сессия по инновационному развитию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Ее цель — формирование чёткой программы, которая будет утверждена до конца 2018 года.

Как отметил 4 июня в приветственном слове президент корпорации Алексей Рахманов, раньше документ превращался в формальный — в нем были слишком «формализованные индикаторы».

– Настало время, чтобы программа инновационного развития включала в себя шаги инновационного развития, которые мы должны выполнить, – отметил Рахманов. – Мы должны выполнить поручение президента о развитии гражданского судостроения.

В течение трёх дней руководители судостроительных предприятий будут обсуждать состояние отрасли и формирование задач и подходов новой программы. К третьему дню мероприятия должны сформироваться конкретные тезисы.