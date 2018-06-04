Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева

Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева о туристическом логотипе Петербурга. Об этом сообщил журналистам 4 июня глава петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вадим Владимиров.

По его словам, комитет по туризму сообщил ведомству, что расторг договор со студией 29 мая, на следующий день после отставки главы ведомства Андрея Мушкарева, не дожидаясь окончательного решения Верховного суда. «Комитет по туризму разослал письма всем хозяйствующим субъектам, использующим логотип, о необходимости прекратить использование», – сказал Владимиров. По его словам, ФАС не будет требовать немедленного сноса стендов, где изображён символ, созданный студией Лебедева. Но использование должно прекратиться в течение месяца. «Более интересный вопрос, будет ли комитет проводить новый конкурс», – добавил он.

Спор между антимонопольщиками и чиновниками тянется с 2016 года. Поводом стало заявление в УФАС, которое подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания утверждала, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» в условиях конфиденциальности заключили договор на разработку туристического логотипа Петербурга. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Однако тот факт, что закупка производилась без открытого конкурса, создал дискриминационные условия для других участников рынка. Смольный пытался оспорить решение. Суд первой инстанции встал на сторону антимонопольного ведомства, однако при подаче апелляции весы Фемиды склонились на сторону чиновников. Кассационная инстанция сегодня снова встала на сторону ФАС. Окончательную точку в споре должен был поставить Верховный суд.

Андрей Мушкарев был уволен с поста главы комитета по туризму 28 мая. Официальной причиной было названо однократное нарушение должностных обязанностей.