Еще
12:26 04.06.2018
Пришлите свою новость!
12:24
С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»
12:20
Том Круз надел маску и прыгнул с самолета
12:16
«Мост глупости» заковали в цепи
12:09
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля
12:05
Похитители убитого петербургского юриста попались на пути из России
12:04
ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО
11:53
FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля
11:45
ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха
11:23
Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций
11:19
Девочка разбилась при падении с высоты на Ленинском
11:16
В Петербурге началось формирование программы инновационного развития ОСК
11:11
Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева
11:10
Производители парфюмерии просят не маркировать их продукцию
11:05
Россия не вошла в десятку стран с худшими дорогами. Но и не догнала Бенин
10:47
Финский президент о политике России: Казак берёт всё, что плохо лежит
10:43
СМИ: В Крым летом улетит на полмиллиона меньше пассажиров
10:38
Над Петербургом заметили неопознанный летающий объект
10:28
В Петербурге из офиса гидрогенерирующей компании исчезли почти 4,5 млн
10:24
На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды
10:13
Счётной палате дадут больше полномочий для проверки расходов в регионах
10:02
NYT: Facebook передала личные данные пользователей производителям смартфонов
09:55
Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют
09:40
В Петербурге похитители четыре дня держали в плену таксиста, требуя выкуп
09:32
СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона
09:22
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Бельгии
09:06
В Петербурге нашли лжетеррориста, обещавшего «взрыв» всей стране
08:58
Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР
08:45
В Петербурге нашли двух израненных утопленников
08:39
Первую многоразовую ракету в России начнут испытывать через четыре года
08:30
В Красноярске ФСБ задержала вербовщиков международных террористов
08:14
В Волгоградской области рухнул легмоторный самолёт
08:05
В Гватемале 25 человек погибли в результате извержения вулкана
01:15
The Kills рассыпет пепел на лёд
00:05
Пожар в «Монрепо» потушили
03/06
Задержанную у суда с флагом Украины арестовали на 15 суток, она объявила голодовку
03/06
В отставку уйдет замминистра культуры, ответственный за театр
03/06
В тренерский штаб Сергея Семака войдут Александр Низелик и Мария Бурова
03/06
Жителя Рыбацкого порезал неизвестный, выпрыгнувший из лифта
03/06
Желтая Škoda подбила байкера на Испытателей
03/06
Петербург остался без «Интермузея»
03/06
Видеоблогер Николай Соболев заявил об избиении. Полиция Петербурга не подтверждает
03/06
На Маршала Блюхера женщина и ребёнок погибли при падении с 23 этажа
03/06
Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд
03/06
В «Монрепо» тушат четыре гектара леса
03/06
Стрелявший в соборе Берлина полицейский усмирял дебошира
03/06
В кафедральном соборе Берлина полицейский открыл стрельбу: есть раненые
03/06
Пока Вышинский под арестом, его квартиру в Киеве обокрали
03/06
Петербургские канатоходцы вернулись на Крюков канал
03/06
Указатели в никуда: прогулка по Коломне может превратиться в квест для туристов
03/06
Очевидцы: в Юнтоловке массово гибнет рыба
03/06
В СБУ заявили, что не вербовали журналистку, а сорвали задание «за большие деньги»
03/06
Рабочая неделя в Петербурге начнется со штормового ветра. В области - оранжевый уровень опасности
03/06
Спасатели тушат лесной пожар в выборгском парке «Монрепо»
03/06
Шестеро зенитовцев вошли в сборную России на ЧМ-2018
03/06
Пожар у Цимбалинского моста локализовали
03/06
СМИ: Британские власти проверяют источники дохода более сотни состоятельных россиян
03/06
Петербуржцы собирают нарушения желтого «Хаммера»
03/06
Пожар у Цимбалинского моста тушат по повышенному рангу сложности
03/06
Российская фармкомпания впервые по суду получила патент на аналог лекарства из США
03/06
В МИД России возмутились попыткой СБУ завербовать корреспондентку РИА Новости
03/06
В небе над Ленобластью заметили гало
03/06
Сын Рогозина назвал решаемой задачей возобновление производства «Русланов» в РФ
03/06
В Петербурге ищут телефонного террориста, угрожавшего Путину, Смольному и полиции Центрального района
03/06
Под Яхтенным мостом нашли утопленника
03/06
У Петропавловки ребенка сбили на пешеходном переходе
03/06
Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками
03/06
В Дагестане ликвидирован боевик
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
04.06.2018 11:11

Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева

Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева о туристическом логотипе Петербурга. Об этом сообщил журналистам 4 июня глава петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вадим Владимиров. 

По его словам, комитет по туризму сообщил ведомству, что расторг договор со студией 29 мая, на следующий день после отставки главы ведомства Андрея Мушкарева, не дожидаясь окончательного решения Верховного суда. «Комитет по туризму разослал письма всем хозяйствующим субъектам, использующим логотип, о необходимости прекратить использование», – сказал Владимиров. По его словам, ФАС не будет  требовать немедленного сноса стендов, где изображён символ, созданный студией Лебедева. Но использование должно прекратиться в течение месяца. «Более интересный вопрос, будет ли комитет проводить новый конкурс», – добавил он.

Спор между антимонопольщиками и чиновниками тянется с 2016 года. Поводом стало заявление в УФАС, которое подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания утверждала, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» в условиях конфиденциальности заключили договор на разработку туристического логотипа Петербурга. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Однако тот факт, что закупка производилась без открытого конкурса, создал дискриминационные условия для других участников рынка. Смольный пытался оспорить решение. Суд первой инстанции встал на сторону антимонопольного ведомства, однако при подаче апелляции весы Фемиды склонились на сторону чиновников.  Кассационная инстанция сегодня снова встала на сторону ФАС. Окончательную точку в споре должен был поставить Верховный суд.

Андрей Мушкарев был уволен с поста главы комитета по туризму 28 мая. Официальной причиной было названо однократное нарушение должностных обязанностей.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06

Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ

Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
Setl City
01.06.2018 17:58

В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад

Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
Setl City
31.05.2018 17:30

Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане

Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Мост глупости» заковали в цепи
Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева
На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды
Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют
Петербургские канатоходцы вернулись на Крюков канал
Указатели в никуда: прогулка по Коломне может превратиться в квест для туристов
Очевидцы: в Юнтоловке массово гибнет рыба
Рабочая неделя в Петербурге начнется со штормового ветра. В области - оранжевый уровень опасности
В небе над Ленобластью заметили гало
Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками
Кудрово съест Америку
Все ищут жуликов под прикрытием ГИБДД
Фестиваль ЗСД крупным планом
Бесхозные миллионы на набережной
Как метростроители разыгрывают козырную десятку
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
Проходите, гражданин, здесь тротуар для luxury-клиентов
Строителями судебного квартала заинтересовалась ФСБ
Все ушли: В 15-й больнице будут лечить петербуржцев без наркоза
Чтобы парадная не была подъездом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Велосипедисты покорили ЗСД

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Новости компаний
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06
Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ
Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
31.05.2018 16:14
«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя
Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
АО «Строительный трест»
31.05.2018 11:59
7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51
Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»
Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
Setl City
29.05.2018 18:07
«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»
В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04
«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.