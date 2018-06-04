Производители парфюмерии просят не маркировать их продукцию

Производители парфюмерии попросили правительство исключить духи и туалетную воду из списка товаров, подлежащих маркировке. Обращение направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают 4 июня «Ведомости» со ссылкой на документ.

Письмо подписали Ассоциация производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), содружество производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциация прямых продаж (АПП).

Производители в обращении отмечают, что рынок парфюмерии и так находится под достаточным контролем. Исполнительный директор «Русбренда» заметил, что маркировка не подразумевает реальных механизмов борьбы с контрафактом и лишь увеличит нагрузку на добросовестных участников рынка. По оценке исполнительного директора АППИК БХ Петра Бобровского, дополнительная нагрузка на рынок составит 2 – 3 миллиарда рублей.

Напомним, 3 мая правительство утвердило модель системы маркировки и перечень товаров. С 2019 года в целях защиты от контрафакта будет маркироваться табачная продукция, парфюмерия, одежда, обувь, фотокамеры, покрышки и пр.