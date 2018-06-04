Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ

Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Закончились проблемы совместимости моделей картриджей. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ.

Особенность технологии

Главная особенность таких аппаратов – отсутствие дорогих картриджей. Разработчики не просто установили пополняемые резервуары для чернил, а внедрили надежную систему контроля, благодаря которой чернила подаются равномерно в печатающую головку и качество печати остается высоким. Особенность конструкции позволяет пользователю легко справляться с заправкой чернил. Контейнер переворачивается, вставляется в отверстие резервуара, куда переливаются чернила и при этом исключается возможность проливания краски мимо.

Технология печати без картриджей заметно снижает затраты на расходные материалы, сокращая себестоимость процесса печати. При приобретении печатного устройства в расчет принимается не только первоначальная стоимость оборудования, но и совокупные вложения при пользовании техникой за период ее функционирования. То есть, цена при продаже увеличивается в последующем на затраты по расходным материалам, ресурсным составляющим, требующим замены.

Эксплуатация лазерной техники обходится организациям недешево. Менять требуется не только картридж, еще и фотокондуктор, бункер для тонера, блок термозакрепления изображения, ролики переноса изображения и подачи бумажных листов. В данном случае замене подлежат только емкость для отработанной краски и ролики подачи листов.

Главный расход – это контейнеры с чернилами, но при сравнении с лазерной печатной техникой один такой контейнер равен всему общему перечню сменных деталей. В целом, при распечатке 150000-300000 экземпляров общие затраты по таким агрегатам выходят вполовину дешевле, чем для лазерных аналогов, а при больших задачах экономия растет еще больше. Другой важный фактор экономии – отсутствие нагревательных элементов, что определяет низкое энергопотребление, на 80% меньше лазерных принтеров.

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