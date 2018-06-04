Россия не вошла в десятку стран с худшими дорогами. Но и не догнала Бенин

Россия не попала в десятку стран с самыми плохими дорогами. В рейтинге, в котором учтены 137 стран, наша заняла 114-е место, то есть 24-е с конца. Об этом пишут 4 июня СМИ со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума.

Самые плохие дороги, по данным ВЭФ, находятся в Мавритании, Демократической Республике Конго, на Гаити, Мадагаскаре и в Гвинее. Россия на 15 пунктов опередила Украину (8-е место с конца), а также оторвалась от Зимбабве и Казахстана (22-е и 23-е места с конца). А вот догнать Бенин, Бурунди, Либерию и Боснию и Герцеговину, как и многих других, мы не смогли. Лучше, чем в России, дороги, в частности, в Гватемале, Монголии, Болгарии, Вьетнаме, Грузии, Армении, Таджикистане и даже в Индии, которая на 55-м месте. Среди республик бывшего СССР лучшие дороги, по мнению исследователей, в Азербайджане – он на 36-м месте, перед Литвой и Эстонией.

Самые хорошие дороги в мире – в ОАЭ. Также в десятку лучших попали Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, известная организацией ежегодных встреч в Давосе.