СМИ: В Крым летом улетит на полмиллиона меньше пассажиров

Авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в Крым. Как пишет 4 июня «Коммерсантъ», всего на полуостров улетят на 551 тыс. пассажиров меньше.

Издание выяснило, что к такому решению авиакомпании подтолкнули сразу несколько факторов — в частности, открытие Крымского моста, а также рост аэропортовых сборов в Симферополе. Как подсчитала Транспортная клиринговая палата, летом 2017-го авиакомпании выставили на этом направлении 2,7 млн кресел, а в этом году — всего 2,1 млн (минус 22%). Самые большие сокращения затронули «Уральские авиалинии» (минус 187 тыс. кресел, -39%), Red Wings (минус 64 тыс. кресел, -27%), «Аэрофлот» (минус 51 тыс., -14%), «Россия» (минус 74 тыс. (-13%), «Глобус» (минус 42 тыс., -13%).

Как сообщили в авиакомпаниях, сборы в аэропорту Симферополя выросли почти на 50%. Представили аэропорта объяснили, что это необходимо для возврата инвестиций в инфраструктуру.

При этом в Федеральной антимонопольной службе нарушений в ценовой политике аэропорта Симферополя не увидели, поскольку добраться до Крыма можно и через Анапу.