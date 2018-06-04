Над Петербургом заметили неопознанный летающий объект

Неопознанный летательный аппарат на километр разошелся с курсом летевшего из Петербурга самолёта и исчез.

Как стало известно «Фонтанке», объект заметил пилот рейса, следовавшего в Москву вечером 3 июня. Аппарат приблизился к самолёту на километр, когда воздушное судно пролетало над Стрельной. О возможной помехе проинформировали дежурного аэропорта «Пулково», уточнив, что аппарат завис на высоте в полторы тысячи метров.

В увиденном из самолета заподозрили беспилотный летательный аппарат, но в небе над Петродворцовым районом его не нашли, не отыскали и ничего похожего в Стрельне.

Напомним, с 1 июня для гражданских беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов закрыто небо над Петербургом и некоторыми районами Ленобласти. Минтранс очертил зону в 110 км от шпиля Адмиралтейства в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Ограничения полетов – не единственное, с которым петербуржцы столкнутся за время мундиаля.