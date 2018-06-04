130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского

В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

Фонд, которому мы помогаем с 2015 года. На троих получается отличная цифра — 130 лет.

Лучшим поздравлением для Фонда Хабенского станет, конечно, помощь его подопечным. Весь год мы будем поддерживать Фонд совместными акциями. И первая из них стартовала 1 мая 2018 года. Все просто: 50 рублей с каждого купленного авиабилета тарифа «Премиум-эконом» будут перечислены на помощь детям с опухолями мозга. Приобретая именно эти билеты, вы помогаете ребятам вовремя получить необходимую поддержку. За май пассажиры приобрели более 4400 таких билетов.

«К сожалению, жизнь устроена так, что некоторым детям приходится бороться за свою жизнь, едва начав ее. Мы не могли остаться равнодушными и в 2015 году запустили проект «Крылья добра» совместно с Фондом Хабенского и «Русфондом». В этом году мы расширяем сотрудничество. Пассажирам «Уральских авиалиний» достаточно купить авиабилет по тарифу «Премиум-эконом», часть выручки спишется на счет Фонда автоматически», — говорит о новом проекте Кирилл Скуратов — первый заместитель Генерального Директора авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Когда мы говорим о том, что благотворительность однажды станет частью повседневной жизни каждого, мы имеем в виду именно такие проекты. Ведь это замечательно, что теперь клиенты «Уральских авиалиний» будут не просто выбирать максимально удобный для себя тариф, но и знать, что тем самым они помогают детям, которые столкнулись с тяжелым заболеванием и нуждаются в поддержке. Спасибо руководству компании за то, что уже несколько лет они не только помогают нашим подопечным, но и вовлекают в благотворительность тысячи людей», — отметила Алена Мешкова, директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Присоединиться к акции можно здесь.

Сроки акции: 01.05.2018г – 30.04.2019г., организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции по телефону 8-800-77-00-262